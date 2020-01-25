Dilek Apartmanı'nda umutlar tükenmedi

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Sürsürü Mahallesi'nde bulunan Dilek Apartmanı'nı da çöktü. 8 kişinin yaşamını yitirdiği 9 kişinin ise hâlâ enkaz altında olduğu Dilek Apartmanı'nda 20 kişi de sağ olarak kurtarıldı.

Apartman enkazında arama kurtarma ekipleri tarafından hassas dinleme cihazları ve dedektör köpeklerle yapılan çalışmalar sonucunda sabah saat 06:00 sularında iki kişi enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Bölgede tamamen sessizliğin sağlanmasının ardından hassas cihazlarla yapılan son dinlemede, depremzedelerin bulundukları mevkisini belirleyen ekipler, açtıkları kanaldan kurtarma çalışmalarına yön verdi. Bu gelişme enkazdan sağ kurtulabilenlerin olabileceği umutlarını artırdı.

NTV canlı yayınına bağlanan DHA bölge muhabiri arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve iş makinelerinin binanın dördüncü katındaki molozları temizlemeye çalıştığını duyurdu. Muhabir, Dilek Apartmanı'nın yanında aynı kooperatif tarafından yapılmış binalar olduğunu, ancak bu binalarda bir hasa oluşmadığını aktardı.

Ekipler, enkaz altında oldukları belirlenen 9 kişiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

4 katlı 2 bloktan oluşan Dilek apartmanının çökmeden önceki fotoğraflarında oldukça yıpranmış bir yapı olduğu görülüyor.

(Elazığ depremi AFAD tarafından 6.8, Kandilli tarafından 6.6 büyüklüğünde ölçüldü.)