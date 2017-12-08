 DİLBİRLİĞİ ÇİFTİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1)

Haber-Kamera: Enver ALAS / İSTANBUL,DHA

Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Kore Gazisi Astsubay Süleyman Dilbirliği ile hemen ardından saatler sonra vefat eden eşi Nimet Dilbirliği, İstanbul\'da son yolculuklarına uğurlanıyor.

\'Ayla\' filmine konu olan Koreli Eunja Kim\'in manevi babası Kore Gazisi Süleyman Dilbirliği (91) ile 65 yıllık eşi Nimet Dilbirliği (85)\'nin cenazeleri saat 14.45 sıralarında Üsküdar Selimiye Camii\'ne getirildi.

Astsubay Süleyman Dilbirliği\'nin Türk bayrağına sarılı tabutu ile eşinin tabutu yan yana kondu. Cenaze törenine, çiftin çocukları, torunları ve yakınları başta olmak üzere çok sayıda askeri personel ile Kore Gazileri katılıyor. Ayrıca cenazeye katılan çiftin torunları Evren Dilbirliği ile Nesil Sonuvar da dedelerinin Kore madalyalarını yakalarında taşıdı. Çiftin ikindi vaktine müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı\'na toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü

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-Cenazelerin gelişi

-Yakınları

-Cenazelerin musallaya taşına konması

-Torunları

-Genel ve detaylar

