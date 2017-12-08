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Dilbirliği çifti son yolculuğuna uğurlanıyor

Enver ALAS / İSTANBUL, (DHA) - TEDAVİ gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Kore Gazisi Astsubay Süleyman Dilbirliği ile hemen ardından saatler sonra vefat eden eşi Nimet Dilbirliği, İstanbul'da son yolculuklarına uğurlanıyor

08 Aralık 2017 18:32

Enver ALAS / İSTANBUL, (DHA) - TEDAVİ gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Kore Gazisi Astsubay Süleyman Dilbirliği ile hemen ardından saatler sonra vefat eden eşi Nimet Dilbirliği, İstanbul\'da son yolculuklarına uğurlanıyor. 
\'Ayla\' filmine konu olan Koreli Eunja Kim\'in manevi babası Kore Gazisi Süleyman Dilbirliği (91) ile 65 yıllık eşi Nimet Dilbirliği (85)\'nin cenazeleri saat 14.45 sıralarında Üsküdar Selimiye Camii\'ne getirildi.  
Astsubay Süleyman Dilbirliği\'nin Türk bayrağına sarılı tabutu ile eşinin tabutu yan yana koyuldu. Cenaze törenine, çiftin çocukları, torunları ve yakınları başta olmak üzere çok sayıda askeri personel ile Kore Gazileri katıldı. Ayrıca cenazeye katılan çiftin torunları Evren Dilbirliği ile Nesil Sonuvar da dedelerinin Kore madalyalarını yakalarında taşıdı.

Çiftin cenazeleri, ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı\'nda toprağa verilecek.

(FOTOĞRAF)

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