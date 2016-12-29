Dilbilimci Necmiye Alpay’dan hâkime Türkçe uyarısı: Ne yakalandım, ne teslim oldum, ifade verdim!

‘Silahlı terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla yargılandığı davada tutukluğunun 121. gününde hakim karşısına çıkan ve tahliye olan Dilbilimci Necmiye Alpay savunmasında mahkeme başkanına Türkçe dersi verdi.

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinde dayanışma amacıyla bir günlük nöbetçi yayın yönetmenliği yapan Alpay, savunmasında hem hakkındaki iddianameyi eleştirdi hem de basın özgürlüğüne dikkat çekti.

Savunması sırasında Alpay ile hakim arasında da dikkat çekici bir diyalog yaşandı.

"Teslim oldum doğru değil, ifade verdim"

Hakkında ‘yakalandı' denilmesine rağmen, ifade vermeye kendisinin gittiğini belirten Alpay, "Yakalanmadım" deyince, mahkeme başkanı, "Kendin teslim oldun" dedi.

Ancak Alpay bu ifadeyi de düzelterek, "Teslim oldum doğru değil, ifade verdim" diye düzeltti.

Ünlü dilbilimci, savunmasında iddianamedeki ifade bozukluklarına da dikkat çekti.

"Artık vazgeçilmeli"

"İddianamede somut bir şey yok, soyut şeyler var" diyen Alpay, şöyle devam etti:

"İddianame önyargı ile yazılmış. Savcı bilerek önceden karar vermiş gazetenin ‘silahlı örgütün yayın organı' olduğuna. Bize suçlamalar da bu şekilde yapılmış. Kitaplar için, gazeteler için ‘ele geçirildi' ifadeleri artık terk edilmeli. Kitapların ele geçirilmesi deyişi çok kötü zamanları hatırlatıyor. 12 Eylül… Bu deyişten artık vazgeçmeli."