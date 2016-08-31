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BBC Türkçe

Dilbilimci Necmiye Alpay tutuklandı

Kapatılan Özgür Gündem gazetesi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermeye giden dilbilimci Necmiye Alpay tutuklandı.

31 Ağustos 2016 21:37

Özgür Gündem gazetesi hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde savcılığa ifade vermeye giden dilbilimci Necmiye Alpay tutuklandı.

Gazetenin yayın kurulunda yer alan Alpay'ın ifadesinde 'görevin tamamen sembolik olduğunu ve danışma kurulu üyelerinin gazetenin yayın politikasını belirleme yetkisi bulunmadığını' söylediği bildirildi.

Dicle Haber Ajansı'nın (DİHA) haberine göre, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin kapatma kararından sonra hakkında gözaltı kararı bulunan Alpay, bugün gittiği İstanbul Adliyesi'nde savcılıkta ifade verdikten sonra tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi, ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Özgür Gündem soruşturması kapsamında gazetenin genel yayın yönetmeni Zana Kaya, yazı işleri müdürü İnan Kızılkaya ve yayın danışma kurulu üyesi Aslı Erdoğan tutuklanmış, eski eş genel yayın yönetmeni Eren Keskin "adli kontrol şartı" ile serbest bırakılmıştı.

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