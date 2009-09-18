Dila'ya annesinden son veda





İstanbul Selimpaşa’da 8 Eylül’deki sel felaketinde annesi Aslı Manav’ın ellerinden kayarak denize sürüklenen ve cesedi 9 gün sonra Bursa Karacabey açıklarından bulunan 1,5 yaşındaki Dila Manav gözyaşlarıyla uğurlandı.

Küçük yaşta kaybettikleri kızlarına doyamayan Aslı ve Muharrem Manav tabutu okşayıp öperek ağladı. Dila’nın künyesini boynuna takarak sıkı sıkı tutan annesi Aslı Manav, tören sonunda cenaze arabasının arkasında yaklaşık 100 metre yürüdü.

Gazeteciler de cenaze törenindeydi



Selimpaşa Merkez Camii’nde düzenlenen cenaze törenine Manav Ailesi üyeleri, Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, Star Haber Grup Başkanı Uğur Dündar, Star Haber Merkezi Yöneticisi ve Hürriyet Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil, Rıdvan Budak ile yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

Uğur Dündar, Aslı Manav ile Muharrem Manav’a başsağlığı diledi. Törende ayakta durmakta güçlük çeken Manav çiftine yakınları yardım etti.

Dila’nın künyesini boynuna takarak sıkı sıkıya tutan Aslı Manav ile Muharrem Manav kızlarının tabutu başından uzun süre ayrılmadı. Karı-koca, gözyaşları içinde kızlarının tabutu başında dua etti ve tabutu okşadı.

Törende sel felaketinde yaşamını yitirenler için Fatiha okundu. Dila Manav’ın cenazesi öğlen vakti kılınan cenaze namazından sonra Selimpaşa Mezarlığı’nda toprağa verildi.