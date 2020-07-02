Dilan Çıtak'tan babası İbrahim Tatlıses'e: Artık insanları salak yerine de koymamak lazım

İbrahim Tatlıses ile kızı Dilan Çıtak Tatlıses arasındaki ev mevzusu halen sürüyor. Kendisine söz verilen evin verilmediğini açıklaması ardından babasının, "Evrakları geç verdi" açıklamasına Dilan Çıtak Tatlıses'ten yanıt geldi. "Kalkıp bir şeylerin peşine hiç düşmedim ama artık insanları salak yerine de koymamak lazım" diyen Çıtak, "Sezar'ın hakkı Sezar'adır bende" dedi.

"Mesela ‘Çocuklara Kuşadası’ndan ev verilecek’ dendi, herkese verildi ama bana verilmedi. Çıkıp da ‘Niye bana verilmedi?’ demedim. Çünkü aklım orada değil" açıklamasını yapmıştı. Bunun üzerine konuşan İbrahim Tatlıses ise "Evrakları geç verdiği için ev alamadı. Ona İstanbul'dan daire vereceğiz" demişti.

Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Dilan Çıtak, konunun hatırlatılması üzerine babasına olan kızgınlığını dile getirdi.

Genç şarkıcı, "Evrağı gönderdim ama geç gönderdim, herkes gibi koşarak tapu dairesine gitmeyi düşünmedim. Sonra 'evrak kayboldu' dendi. Bundan önce de kendi paramı kendim kazanıyordum, şimdi de öyle. Kalkıp bir şeylerin peşine hiç düşmedim ama artık insanları salak yerine de koymamak lazım. 'Sezar'ın hakkı Sezar'a'dır bende" ifadelerini kullandı.

"Maddi, manevi ya da para meselesi değil; burada hak, adalet durumu var"

Çıtak, sözlerine "Maddi, manevi ya da para meselesi değil; burada hak, adalet durumu var. Adaletli olmak lazım. Babam herkese yardım eder yanında çalışanlara kadar, ben de öyleyim" diye devam etti. Çıtak şöyle konuştu:

"Yanındaki yardımcılara kadar verilen bir ev, 27 yıl sonra barışan bir evlada verilmiyorsa burada evrak meselesi suni geliyor. Bu işte bir yalnızlık var. 13 yaşımdan beri kendim çalışıp kazanıyorum, öyle beklentim hiç olmadı. Adaletsizliğe haksızlığa hiç gelemiyorum."

"Kendi kiramı ödüyorum, arabamı kendim aldım, dükkanımın kirasını ben ödüyorum"

"İbrahim Tatlıses'ın kızı olmak avantaj mı?" sorusunu da yanıtlayan şarkıcı, "Hiç alakası yok, avantaj eğer maddi maneviyatsa öyle bir beklentim yok. 'İmparator'un kızısın yırttın' falan öyle bir şey yok. Kendi kiramı ödüyorum, arabamı kendim aldım, dükkanımın kirasını ben ödüyorum" dedi.

Dilan Çıtak, "Bazı çocuklar kayırılıyor mu?" sorusuna ise "Ben yorumlamayayım ama halk doğru şekilde yorumlayacaktır, kalkıp adaletliymiş gibi davranılmasın. Keşke evrak gecikmeseydi de o evi alıp hayır kurumuna verseydim" cevabıyla dikkat çekti.