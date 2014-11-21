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Dünya
Deutsche Welle

Dil sınavına karşı yasa tasarısı

Yeşiller Partisi, Almanya’ya gelmek isteyen yabancı eşlere getirilen Almanca sınav zorunluluğunun kaldırılması için bir yasa tasarısı hazırladı.

21 Kasım 2014 17:59


AB dışındaki ülkelerden gelen ve Almanya'ya yerleşmek isteyen eşlerden, 2007 yılından bu yana Almanca bildiğini kanıtlaması isteniyor.

Yeşiller Partisi, bu dil sınavı zorunluluğunun kaldırılması için bir yasa tasarısı hazırladı. Tasarının yakında Federal Meclis'e sunulması bekleniyor.

Yeşiller Partisi yetkilileri, talep edilen dil sınavının hedefine ulaşamadığını savundu. Partiye göre, dil sınavı ne yeni gelenlerin entegrasyonuna katkıda bulunuyor ne de zorla evlendirmelerin azalmasını sağlıyor..

Avrupa Adalet Divanı, temmuz ayında, mahkemeye başvuran bir Türk çiftin Almanca bildiğini kanıtlamasına gerek olmadığına hükmetmişti. Davada, okuma yazma bilmeyen ve dil testini veremediği halde Almanya'daki eşinin yanına taşınmak isteyen bir kadının lehinde karar çıkmıştı.

Avrupa Adalet Divanı, Türkiye ile 1970'de imzalanan Mevcut Hakların Korunması Anlaşması'na göre, Avrupa Birliği'ndeki Türklerin durumlarının kötüleştirilemeyeceğini belirterek, aile birleşimi için dil sınavının koşul kabul edilemeyeceğine hükmetmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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