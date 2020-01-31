Dil problemleri, akran zorbalığı, yoksulluk; Suriyeli kız çocukları erken yaşta evlendiriliyor

Cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınların güçlenmesine yönelik çalışan Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği'ni Türkiye’de yaşayan Suriyeli kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesi hakkında bir rapor hazırladı. Raporda, çocukların dil problemleri, akran zorbalığı nedeniyle okula gitmek istemediği ya da okulu bıraktığı ifade edildi. En önemli sebep olarak yoksulluğa işaret edilirken, "Erken evlendirilme de yoksulluk sebebiyle zorunda kalınan bir durum haline gelmiş görülüyor” ifadeleri kullanıldı.
Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği, Türkiye’de yaşayan Suriyeli kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesini önleyip okula devam etmelerini sağlamak için atölyeler düzenliyor. Mersin’de 47 Suriyeli anne, 19 Suriyeli çocuk, 20 Suriyeli öğretmen, 20 Türk öğretmenin katılımıyla düzenlenen atölyelerin ardından bir rapor hazırlandı.
Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre raporda, “Veliler kız çocuklarının dil problemi sebebiyle okula gitmek istemediklerini iletti. Ayrıca resmi kurumlarda görevli bürokratlar, denklik belgesi, karne gibi bazı belgelerin olmaması ve savaş yoluyla alınamayacağını bildikleri halde okula kayıt esnasında engeller çıkarmaktadır. Bu durum çocukların okula kaydının gecikmesine ve belirsizliğe sebep olmaktadır. Katılımcıların aktardıklarına göre kayıt için istenen paralar da eğitimin önünde engel oluşturmaktadır” denildi. Çocukların akran şiddetine maruz kaldığı, bu yüzden okuldan soğudukları kaydedilen raporda, kız çocuklarının erken evlendirilmesi probleminin de en kritik noktalardan biri olduğu belirtildi. Raporda, “Kız çocukları namus korumak adına akrabalarla ya da tanıdıklarla evlendirilmeye yönlendirilmektedirler. Katılımcıların aktardıklarına göre yoksulluk da en önemli zorluklardan birini teşkil ediyor. Yoksulluk sebebiyle okula gidemeyen çalışmak zorunda kalan çocukların durumu da acil olarak çözüm gerektiriyor. Erken evlendirilme de aynı şekilde yoksulluk sebebiyle zorunda kalınan bir durum haline gelmiş görülüyor” ifadeleri yer aldı.