Dil problemleri, akran zorbalığı, yoksulluk; Suriyeli kız çocukları erken yaşta evlendiriliyor

Cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınların güçlenmesine yönelik çalışan Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği'ni Türkiye’de yaşayan Suriyeli kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesi hakkında bir rapor hazırladı. Raporda, çocukların dil problemleri, akran zorbalığı nedeniyle okula gitmek istemediği ya da okulu bıraktığı ifade edildi. En önemli sebep olarak yoksulluğa işaret edilirken, "Erken evlendirilme de yoksulluk sebebiyle zorunda kalınan bir durum haline gelmiş görülüyor” ifadeleri kullanıldı.

Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği, Türkiye’de yaşayan Suriyeli kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesini önleyip okula devam etmelerini sağlamak için atölyeler düzenliyor. Mersin’de 47 Suriyeli anne, 19 Suriyeli çocuk, 20 Suriyeli öğretmen, 20 Türk öğretmenin katılımıyla düzenlenen atölyelerin ardından bir rapor hazırlandı.