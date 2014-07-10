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Dünya
Deutsche Welle

Dil bilme şartı Adalet Divanı'na takıldı

Almanya'nın aile birleşimini dil sınavında başarılı olma şartına bağlaması, Avrupa Adalet Divanı tarafından Türkiye ile var olan ortaklık hukukuna aykırı bulundu.

10 Temmuz 2014 15:18


Almanya'da Yabancılar Yasası’nda 2007 yılında yapılan değişiklikle Avrupa Birliği dışından aile birleşimi yoluyla Almanya’ya gelmek isteyen yabancı eşlerde Almanca dil bilgisi şartı aranıyor. Şartın entegrasyonu güçlendireceği ve zorla evlendirmeleri önleyeceği savunulmuştu.

Yasayı inceleyen Lüksemburg'daki Avrupa Adalet Divanı, düzenlemenin Türkiye ile AB arasında imzalanan anlaşmaları ihlal ettiğine hükmetti. Almanca dil bilgisi şartının yerleşim hakkını zorlaştırdığına dikkat çekildi. Kararda, aile birleşiminin Türk işçiler açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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