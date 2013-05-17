'Diktatörlük Psikolojisi' Emine Erdoğan'ın ellerinde

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a "Diktatörlüğün Psikiolojisi" isimli kitap hediye edildi.

Hürriyet Planet'in haberine göre, Georgetown Üniversitesi ve Türkiye İş Kadınları Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği VE Emine Erdoğan'ın "Türkiye'nin son derece zor ve çalkantılı bir coğrafyada yer aldığını, hemen yanındaki Irak, Suriye ve Filistin'de, yine yakın çevre sayılabilecek Afganistan, Kuzey Afrika ve Afrika içlerinde, özellikle Somali'de ciddi sorunlar yaşandığını'' anlatan bir konuşma yaptığı toplantının sonunda üniversitenin İranlı profesörü Fathali M. Moghaddam, Erdoğan’a “The Psychology of Dictatorship” (Diktatörlüğün Psikolojisi) isimli kitabı hediye etti.

Kültür psikolojisi dalında çalışmalar yapan İran doğumlu Moghaddam eğitimine İngiltere’de devam etmiş. Birleşmiş Milletler’de ve Kanada'daki McGill Üniversitesi’nde çalıştıktan sonra 1990 yılında geldiği Georgetown Üniversitesi’nde halen görevini sürdürüyor.

İranlı psikoloji profesörünün yeni çıkan kitabı, psikolojik süreçler olan saldırganlık, sadakat, korku ve geleneklere bağlılığın diktatörlüğü sürdürme ve geliştirme aracı olarak nasıl kullanıldığını konu alıyor. Demokrasi ile diktatör eğilimler arasındaki değişen ilişkilere değinilen kitapta, demokrasileri diktatörlüğe dönüştüren unsurlar anlatılıyor.