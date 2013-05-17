T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Diktatörlük Psikolojisi' Emine Erdoğan'ın ellerinde

Georgetown Üniversitesi'nde kültür psikolojisi alanında çalışan akademisyen Moghaddam, Emine Erdoğan'a 'Diktatörlük Psikolojisi' isimli kitabını hediye etti

17 Mayıs 2013 19:57

 Başbakan Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a "Diktatörlüğün Psikiolojisi" isimli kitap hediye edildi.

Hürriyet Planet'in haberine göre, Georgetown Üniversitesi ve Türkiye İş Kadınları Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği VE Emine Erdoğan'ın "Türkiye'nin son derece zor ve çalkantılı bir coğrafyada yer aldığını, hemen yanındaki Irak, Suriye ve Filistin'de, yine yakın çevre sayılabilecek Afganistan, Kuzey Afrika ve Afrika içlerinde, özellikle Somali'de ciddi sorunlar yaşandığını'' anlatan bir konuşma yaptığı toplantının sonunda üniversitenin İranlı profesörü Fathali M. Moghaddam, Erdoğan’a “The Psychology of Dictatorship” (Diktatörlüğün Psikolojisi) isimli kitabı hediye etti.

Kültür psikolojisi dalında çalışmalar yapan İran doğumlu Moghaddam eğitimine İngiltere’de devam etmiş. Birleşmiş Milletler’de ve Kanada'daki McGill Üniversitesi’nde çalıştıktan sonra 1990 yılında geldiği Georgetown Üniversitesi’nde halen görevini sürdürüyor.

İranlı psikoloji profesörünün yeni çıkan kitabı, psikolojik süreçler olan saldırganlık, sadakat, korku ve geleneklere bağlılığın diktatörlüğü sürdürme ve geliştirme aracı olarak nasıl kullanıldığını konu alıyor. Demokrasi ile diktatör eğilimler arasındaki değişen ilişkilere değinilen kitapta, demokrasileri diktatörlüğe dönüştüren unsurlar anlatılıyor.

ETİKETLER

emine erdoğandiktatörlük psikolojisi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24