'Diktatör olmak eşcinsellikten daha iyi'

T24 - Belarus Devlet Başkanı Avrupa'nın kendi hükümetine yönelik geçen haftaki yaptırımlarına sert çıktı ve Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle'yi ima ederek, ''Eşçinsel olmaktansa diktatör olmak daha iyi'' dedi.

Rus haber ajansı RİA Novosti, Lukaşenko'nun Avrupa Konseyi'nin geçen hafta AB ülkelerine seyahatleri yasaklanan 200 Belaruslu yetkilinin bulunduğu listeye 21 ismin daha eklemesi kararını sert şekilde eleştirdiğini duyurdu.

Lukaşenko, Avrupa Konseyi'nin bu kararının ''kesinlikle histeri'' olduğunu belirterek, ''Gördüğünüz gibi öncü kıtalarda iki çeşit politikacı vardır. Bunlardan biri Varşova'da, diğeri de Berlin'de yaşar... İkinciye gelince... Lezbiyenler veya eşcinseller burada diktatör var diye bağırmaya başladıklarında ve ben de bunu duyduğumda eşcinsel olmaktansa diktatör olmanın daha iyi olduğunu düşündüm'' dedi.

AB yaptırım kararı almıştı

Avrupa Parlamentosu'nu da geçen hafta Belarus'un 2014'teki Buz Hokeyi Dünya Şampiyonasına ev sahipliğini Minsk'in siyasi mahkumlara yönelik tutumu ve halka baskısından dolayı gözden geçirilmesi isteğini sert şekilde eleştiren Lukaşenko, ''Bu tip tartışmalar gezegenimizdeki çoğunluğu Amerikalı veya Avrupalı olan bürokratların tiksindirici tarafı. Belaruslular 2014 Buz Hokeyi Dünya şampiyonasına ev sahipliği yapmayı hak ediyor. Bunu çok ciddiye alıyoruz'' diye konuştu.

AB'nin Belarus'a yönelik yaptırımları, ülkede 2010 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerine hile karıştırıldığı gerekçesiyle 7'si cumhurbaşkanı adayı, 700'den fazla kişinin gözaltına alınmasının ardından gelmişti.