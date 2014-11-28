Dikmen Vadisi 'tek parça' olarak satılacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in, satışa çıkardığı Dikmen Vadisi Kentsel Dönüşüm Bölgesi’ndeki 234 bin 268 metrekare alan için yapılan ihale dün iptal edildi. Söz konusu alanın bütün olarak satılmak istendiği, ihalenin bu amaçla 15 gün sonra yeniden yapılabileceği öğrenildi. İhaleyi protesto eden Dikmen Vadisi sakinlerini polis zorla dağıttı, 7 kişiyi gözaltına aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2013 yılından kalan bütçe açığını kapatmak ve uzun süredir çözülemeyen Dikmen Vadisi sorununun bir bölümünden kurtulmak amacıyla yapmayı planladığı ihale sürecinin ilk aşaması gerçekleştirildi. Cumhuriyet gazetesinden Sertaç Eş’in haberine göre, belediye binasının 18. katındaki Belediye Encümeni Toplantı Salonu’nda yapılan ihaleye Ulusal ve MBS firmaları teklif verdi. Normal başlaması gereken saatten 40 dakika sonra yapılan ihalede iki firmanın temsilcileri salona alındı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreteri Asım Balcı’nın uyarısı ile toplantının basına kapalı yapılması tercih edildi. Toplantıya girmek isteyen CHP Belediye Meclis üyesi de alınmadı.

Teklif veren iki firmanın satılığa çıkarılan 9 parselden bir kısmına talip olduğu öğrenildi. Belediye yönetiminin satışa çıkarılan alanı bütün halde satmak istemesi nedeniyle iki firmaya teşekkür edildi. İhalenin, satılacak alana bütün olarak talip olan firma çıkması durumunda 15 gün sonra yenilenebileceği öğrenildi. Ayrıca belediye yönetiminin 655 milyon tahmini bedelle satışa çıkarılan 234 bin 268 metrekare arsadan 950 milyon TL civarında bir gelir beklediği, buna göre satışın değerlendirileceği dile getirildi.

Protestoya gözaltı

Belediye Encümeni’nin ihaleye hazırlandığı sıralarda Büyükşehir Belediye binasının önünde Dikmen Vadisi sakinleri de protesto gösterisi yaptı. Yaşadıkları alanın satış amacıyla ihaleye çıkarılmasına tepki gösteren vadi sakinleri, ihalenin yapılacağı salona girmek istedi. Ancak bölgeye gönderilen çok sayıda polis ve belediyenin özel güvenlik görevlileri buna izin vermedi.

Vadi sakinleri adına basın açıklaması yapan grubun sözcüsü, “Evlerimizi Gökçek’e bırakmayacağız. Gökçek, 8 yıldır bizi çetelerle atamadı, şimdi ihaleyle atmak istiyor. Yine başaramayacak” diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından slogan atan protestocular, polisin uyarılarına karşın belediye binasının önünden ayrılmadı. İhalenin bitimine kadar belediye binasının önünde beklemek isteyen grup ile polis arasında arbede yaşandı. Eylemcilerin bölgeden ayrılmamakta kararlı davranması üzerine çevik kuvvet polisleri kalkanlarla göstericileri sert bir şekilde bina önünden uzaklaştırdı. Müdahale sırasında grupta yer alan yaşlılar ve kadınlar ezilme tehlikesi atlattı. Polis, müdahale sırasında biber gazı da kullandı. Eylem nedeniyle belediye önüne getirilen TOMA kullanılmazken, 7 gösterici gözaltına alındı.