-Dikmen Vadisi sakinlerinden Köşk önünde eylem ANKARA (A.A) - 18.01.2012 - Ankara'da, Dikmen Vadisi'ndeki kentsel dönüşüm kapsamında gecekonduları yıkılacak olan bir grup, Çankaya Köşkü önünde eylem yaptı. Çoğu kadınlardan oluşan grup, Çankaya Köşkü yakınında toplandı. Eylemcileri köşke yanaştırmayan polis, grubun köşkün karşısında 415. Cadde başında açıklama yapmasına izin verdi. Burada sloganlar atan eylemciler pankartlar açtı. Kısa süre oturma eylemi yapan gruptakiler, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrunnisa Gül ile görüşmek istediklerini, aksi takdirde buradan ayrılmayacaklarını söyledi. Eylemcilerden Satı Biçerseven, ''Hayrunnisa Gül ile görüşmeden buradan gitmeyeceğiz. O da bir anne, bizi anlar. Kışın ortasında evlerimizden çıkarılıyoruz'' dedi. Satı Şenol ise 36 yıldır Dikmen Vadisi'nde yaşadığını belirterek, ''Evlere temizliğe gidip evimi yaptım. 2 çocuk büyüttüm. Melih Gökçek bize terörist demiş. Biz terörist değiliz'' diye konuştu. Gruptakiler adına açıklama yapan Gülhan Yanlız, gecekonduların yıkılması halinde parklara çadır kurmaktan ya da köprü altlarına sığınmaktan başka çareleri kalmayacağını söyledi. Açıklamanın ardından gruptakiler, belediye ekiplerinin, gecekondularını yıkmak üzere Dikmen Vadisi'ne geldiğini belirterek köşkün önünden ayrıldı. -Ankara Büyükşehir Belediyesinden açıklama- Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediyesince yapılan açıklamada, Dikmen Vadisi 4 ve 5. etaptaki boş gecekonduların yıkımının sürdüğü, bu kapsamda sahipleriyle anlaşılarak boşaltılan 5 gecekondunun daha yıkıldığı belirtildi. Açıklamada, ''Dikmen Vadisi son etaptaki hak sahibi olmayan vatandaşların gecekonduları, sözleşmeyi bu hafta içinde imzalamadıkları takdirde, okulların tatil olacağı önümüzdeki hafta yıkılacak'' denildi.