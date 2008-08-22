Dikkat, RTÜK çıkabilir!

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Dr. A. Zahid Akman, kurum olarak gerçekleştirdikleri ‘Spor Programlarını İzleme Eğilimleri Kamuoyu Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Anketin en çarpıcı sonucu olarak araştırmaya katılan deneklerin yüzde 62.7’sinin, “Spor programlarının toplumsal şiddeti artırıyor mu?” şeklindeki soruya ‘Evet’ yanıtını vermesi dikkat çekti. Akman buradan yola çıkarak yeni sezonda ‘özellikle futbolla ilgili spor yayınları için İzleme ve Değerlendirme Dairesi’nce özel bir ekip kurulmasına’ karar verildiğini söyledi. Buna göre hafta sonunda yapılan bu programlar anında değerlendirilerek ve gerekirse o hafta cezaya muhatap kılınacak.



Başkan Akman, Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, TRT Spor Haberleri Müdürü Tufan Turasan ve Lig TV Genel Müdürü Şansal Büyüka’yla birlikte basın önündeydi. Akman, “Sezon başlamadan yapılan birkaç program bizi ürkütmüş, korkutmuştur. Geçmişteki yapılan birtakım uygulamalardan ders alınmadığı gözlenmiştir. Tamamen reyting amaçlı, izleyiciyi ekran başında tutabilmek için yapılan, içeriği ceviz kabuğunu doldurmayacak bu programların, toplumdaki şiddeti artırdığı gerçeği göz önünde bulundurularak değerlendirilecek ve gereği yapılacaktır” dedi.





Akman: Yüzde 70 taraflı davranıyorlar



Araştırmaya katılan deneklerin beyanlarından da anlaşılacağı üzere, Türkiye’de spor dendiği zaman bir tek futbolun akla geldiğini ve özellikle TRT ve bir-iki özel kanal dışında diğer televizyonların spor programı adı altında futbol programı yaptıklarını belirten Akman, şöyle devam etti: “Bu programlar, gol görüntüleri alınmamışsa, yoğunlukla katılımcıların değerlendirmelerinin gündeme geldiği, tartışma programları olarak kamuoyuna yansımaktadır. Bu ekranda ve tribünde gerilimi artıran en önemli kaynak olarak ortaya çıkmaktadır. Özel kanalların çok büyük imkanlara sahip olmalarına rağmen, futbol dışında diğer hiçbir sportif aktiviteyi gündeme getirmemeleri, Türkiye’nin Olimpiyat Oyunları’nda almış olduğu üzücü sonucu açıklamaya da katkı sağlamaktadır.”



Akman, maçtan sonra yöneticilerin, hakemleri sürekli hedef tahtası haline getirmeleri, yorumcuların da sürekli hakemleri eleştirmelerinin, spor müsabakalarına ve hakemlere güveni azalttığına dikkat çekerek, araştırmaya katılan deneklerin, futbol ile ilgili yönetici ve yorumcuların yüzde 70’e yakınının taraflı davrandığına inandığını da kaydetti.