Dikkat, Paşa geliyor!

Bank Asya 1. Lig play-off mücadelesinde, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 berabere biten maçta Kasımpaşa, penaltı atışları sonrası Altay'ı 5-3 yenerek, finale yükseldi.



Karşılaşmanın 57. dakikasında, Erhan'ın ceza yayı üzerinden sert ve düzgün şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.



64. dakikada gelişen Altay atağında, Yasin'in sağ taraftan ortaladığı topu Askou ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi: 1-1.



73. dakikada Merthan'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Yasin'in şutunda, kaleci Tolga'dan dönen meşin yuvarlak yine bu futbolcunun önünde kaldı. Yasin'in ikinci vuruşunda ise top yandan auta çıktı.



89. dakikada Altay kontraatağında Yasin'in sağ taraftan ortaladığı top, kaleye doğru falso alınca az arkla üstten auta çıktı.



92. dakikada topla ceza alanına giren Burak'ın karşı karşıya pozisyondaki vuruşunda, kaleci Tolga meşin yuvarlağı kornere çeldi.



106. dakikada Kasımpaşa ceza alanına giren Burak, topu ayağından açınca kaleci Tolga meşin yuvarlağı kontrol etti.



Karşılaşmanın normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 eşitlikle sona erdi.



Kasımpaşa'da Moritz, Erhan, Merthan ve Yekta atışları gole çevirirken, penaltı kaçıran futbolcu olmadı.



Altay'da ise Şehmus ve Mesut, atışları golle sonuçlandırırken, Alp ve Yasin, kaleci Tolga'yı geçemedi. Bu sonuçla Kasımpaşa, Altay'ı penaltı atışları sonrasında 5-3 yenerek finale yükselen 2. takım oldu.



Bu arada karşılaşmayı, Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Faruk Özak da protokol tribününden izledi.



Final maçında Karşıyaka ile Kasımpaşa, 17 mayıs Pazar günü saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.







Stat: Yenikent ASAŞ



Hakemler: Özgüç Türkalp xx, Muharrem Yılmaz xx, Bahtiyar Birinci xx



Kasımpaşa: Tolga xxx, Ömer xx, Evren xx, Askou xx, Alparaslan xx, Murat Akın xx, Merthan xx, Moritz xx, Erhan xx, Sertan xx (Dk. 91 Özgür xx), Hüseyin x (Dk. 62 Yekta xx)



Altay: Gökhan xx, Ercan xx, Onur xx, Yiğitcan xx, Mehmet xx (Dk. 106 Alp x), Mesut xx, Erdal xx (Dk. 84 Serkan x), Merter xx, Yasin xx, Burak xx (Dk. 115 Can x), Şehmus xx



Sarı kartlar: Dk. 44 Şehmus, Dk 66 Burak (Altay), Dk. 45 Merthan, Dk. 63 Moritz, Dk. 70 Evren, Dk. 73 Murat, Dk. 120 Onur (Kasımpaşa)



Goller: Dk. 57 Erhan (Kasımpaşa), Dk. 64 Askou (Kendi Kalesine) (Altay)



Penaltılar: Moritz, Erhan, Merthan, Yekta (Kasımpaşa), Şehmus, Mesut (Altay)



