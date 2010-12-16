Dikkat Müslüman personel giremez!

T24 - İsrail Savunma Bakanı Barak'ın geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirdiği ABD ziyaretinde kullandığı otelde, Müslüman çalışanların İsrail heyetinin kaldığı katlara sokulmadığı iddia edildi.
İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak ve heyetinin hafta sonunda ABD'nin başkenti Washington'ı ziyaretleri sırasında kaldıkları Mandarin Oriental Oteli'nde, Müslüman çalışanların, İsrail heyetinin kaldığı katlara çıkmasına izin verilmediği iddia edildi. Ntvmsnbc'de yayımlanan haber şöyle:
-İslam İlişkileri Konseyi'nin (CAIR) dile getirdiği iddiaya göre, bir Müslüman otel çalışanı, vardiyasına hazırlanırken şefi tarafından otelde İsrail heyetinin kaldığı 8. ve 9. katlara çıkmaması yönünde uyarıldı.
Çalışanın, bunun nedenini sorması üzerine de "Orada İsrailliler var. Müslümanlarla yüz yüze gelmek istemiyorlar" cevabı verildiği belirtildi.
İsrailli heyetin kaldığı katlara çıkması yasaklanan başka bir otel çalışanının da olayın ardından çalışma arkadaşlarının kendisiyle "terörist muamelesi yapıldığı" imasıyla dalga geçtiğini anlattığı ifade edildi.
Afrika'dan 20 yıl önce ABD'ye gelen bir çalışanın kendisine, "Diğer çalışanlar kafeteryada kahkahalar atarak sana bakıyorlar ve seni burada istemiyorlar.
Belinde belki bir bomba olduğunu düşünüyorlar diyorlardı' diye konuştuğu" kaydedildi.
Aynı çalışan, geçmişinde ABD'nin eski başkanlarından George W. Bush da dahil olmak üzere diğer VIP'lerin yanında da çalıştığını ve hiçbir zaman bu tür bir güvenlik kaygısıyla karşılaşmadığını, kendisini ayrımcılığa uğramış hissettiğini söyledi. 'DAVA AÇABİLİRİZ'
Konuyla ilgili Anadolu Ajansı'na açıklama yapan CAIR sözcüsü İbrahim Hooper, otele tepkilerine ilişkin bir yazı gönderdiklerini söyledi.
Otelden arandığını, ancak gelecek resmi yanıta göre yeni adımlar atacaklarını belirten Hooper, "Bu insanların Müslüman ya da Ortadoğulu oldukları için özellikle seçildikleri yönünde en azından bir algının olması bile bizim için endişe kaynağı" dedi.
Hooper, otel yetkililerinin kendilerine, ABD Dışişleri Bakanlığının taleplerini uyguladıklarını belirtiklerini bildirerek, şöyle konuştu:
"Ama otel çalışanlarını vardiyalarından alırken hangi kriterin uygulandığını belirlememiz lazım. (Kriterlerde çalışanın Müslüman olmasına bakılıp bakılmadığı) Müslüman olduklarından dolayı bunun yapıldığına dair bence yeterli kanıt var. Örneğin, bir çalışan, şefi tarafından kendisine Ortadoğulu Müslümanların bu katlarda istenmediğini söylediğini aktardı. Bu bile bir soruşturma yapılması talebinde bulunmamız için yeterli bir neden."
Hooper, tüm seçeneklerin masada olduğunu ve bu konu nedeniyle dava açabileceklerini kaydetti. 'DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI İSTEDİ'
Washington Post gazetesinde yer alan habere göre, otelin genel müdürü Amanda Hyndman, Dışişleri Bakanlığının çalışanların geçmişi üzerinde yaptığı kontrollerde 12 çalışanla ilgili olarak 'düzensizlikler' tespit etmesinin ardından, otelin bazı vardiyaları yeniden düzenlediğini ve bazı çalışanlara vardiyalarına gelmemesini söylediğini kaydetti.
Bunun nedenini bilmediklerini ifade eden Hyndman, listedeki tüm kişilerin Müslüman olmadığını, 8. ve 9. katta çalışmalarına izin verilenler arasında ise Müslüman çalışanların olup olmadığını bilmediğini belirtti. Hyndman, olayı araştırmayı planladıklarını bildirdi ve otel olarak ayrımcılığa kesinlikle karşı olduklarını vurguladı.
ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkili de bu tür rutin kontrollerin, "kendilerine koruma sağlanan yetkililere erişimi olabilecek ya da onların yakınında çalışabilecek" kişiler üzerinde uygulandığını, "bu kontrollerin hiçbir zaman, kişilerin dini ya da siyasi eğilimlerine dair sorular içermediğini" ve tüm heyetler için aynı standartların uygulandığını bildirdi.