Dikkat; İstanbul'da bu yollar yarın kapalı!

Vodafone 38. İstanbul Maratonu nedeniyle yarın bazı yollar 06.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak ve en son geçen yarışmacının ardından kademeli olarak trafik akışına açılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Eyüp'te Silahtarağa Caddesi Alibeyköy istikameti, Bahariye Caddesi Alibeyköy istikameti, Hz. Halid Bulvarı, Feshane önü, Yavedut Caddesi (Haliç Sahil yolu), D-100 Kuzey yol Haliç Köprü bağlantı yolu (Yavedut Caddesi Eyüp istikametine dönüş yapılmayacak), D-100 Güney yol Haliç Köprü bağlantı yolu (Ayvansaray Caddesi Balat ve Eyüp istikametine dönüş yapılmayacak) ve Savaklar Caddesi kapalı olacak.

Eyüp'te alternatif yollar Rami Kışla Caddesi, Eyüp Sultan Bulvarı, Topçular Caddesi, Düğmeciler Caddesi, D-100 Kuzey Yol, D-100 Güney Yol şeklinde belirlendi.

Fatih'te trafiğe kapatılacak yollar şöyle: "Ayvansaray Caddesi ve Ayvansaray Caddesi'ne bağlı sokak ve caddeler (Balat Sahil yolu), Mürselpaşa Caddesi ve Mürselpaşa Caddesi'ne bağlı sokak ve caddeler (Balat Sahil yolu), Abdülezelpaşa Caddesi ve Abdülezel Caddesi'ne bağlı sokak ve caddeler (Balat Sahil yolu), Kadir Has Caddesi ve Kadir Has Caddesi'ne bağlı sokak ve caddeler (Balat Sahil yolu), Atatürk Bulvarı Unkapanı Köprüsü, Aksaray istikameti (Eminönü Ragıp Gümüşpala Caddesi istikametine dönüş yapılmayacak), Atatürk Bulvarı Unkapanı Köprüsü, Taksim istikameti (Eminönü Ragıp Gümüşpala Caddesi istikametine dönüş yapılmayacak), Atatürk Bulvarı Unkapanı Köprüsü, Taksim istikameti (Balat Sahil yolu Kadir Has Caddesi istikametine dönüş yapılmayacak), Atatürk Bulvarı Unkapanı Köprüsü Aksaray istikameti (Balat Sahil yolu Kadir Has Caddesi istikametine dönüş yapılmayacak), Unkapanı-Yenikapı arası Atatürk Bulvarı-Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Langa Bostan Sokak, Namık Kemal Caddesi (Küçüklanga Caddesi'nden itibaren kapatılacak), Ragıp Gümüşpala Caddesi ve Ragıp Gümüşpala Caddesi'ne bağlı sokak ve caddeler (Eminönü Sahil yolu), Cemil Birsel Caddesi, Galata Köprüsü (iki yönlü), Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil yolu), Ankara Caddesi, araba vapurları girişleri, Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci-Bakırköy arası), Rauf Orbay Caddesi (Ataköy 1. Kısım ışıklardan itibaren), Gülhane Parkı sahil alt girişleri, Ayasofya Meydan, Alemdar Caddesi, At Meydanı Caddesi, Divanyolu Caddesi, Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak), Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesinden Sahil istikametine dönüş yapılmayacak), Kumkapı (Kumluk Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak), Kumkapı Balık Hali ve Balıkçılar Çarşısı."

Fatih'te alternatif yollar Fevzipaşa Caddesi, Yavuz Selim Caddesi, Nevşehirli İbrahim Paşa Caddesi, Şehzadebaşı Caddesi, Vezneciler Caddesi, Kadırga Liman Caddesi, Türkeli Caddesi, Vatan Caddesi ve Millet Caddesi olacak.

Beyoğlu ve Beşiktaş'ta şu yollar kapatılacak: "Zincirlikuyu D-100 Kuzey Katılımı (kuzeye mecburi yön yapılacaktır), Metrobüs durakları (Beşiktaş istikameti), ATV önü-Hoş Sohbet Sokak ve civarı, Merkez Komutanlığı Işıklar, Opel Gerçek önü, Sait Çiftci Köprü Katılımı (E-5 güney katılım), Sabancı Lisesi önü, Yıldız ışıklar, Akdoğan Sokak girişi, Ressam Hamdibey Sokak, Bostancı Veli Sokak, Abbasağa Sokak, Hasfırın Sokak, Serencebey Sokak, Ortaköy dönüşleri, Beşiktaş Meydan, Vestel ışıklar, Palangalar ışıklar, Ortaköy Meydan, Kadırgalar Caddesi toprak yol dönüşleri, Mete Kavşağı, Gümüş Cadde başı (Taksim), Gümüşsuyu'ndan toprak yola iniş, Dolmabahce ışıklar, Kahve Dünyası önü (Setüstü gelişi), Akyol Caddesi başı, Meclis-i Mebusan Yokuşu başı, Aydilimi Pastanesi yanı, Kabataş ışıklar, Fındıklı ışıklar, Deniz Liman çıkışı, Salı Pazarı ışıklar, Boğazkesen Cadde gelişi, Boğazkesen ışıklar, Tophane ışıklar, Nargileciler çıkışı, Revani Sokak gelişi, Kemeraltı ışıklar, Karaköy Meydan, Perşembe Pazarı ışıklar, Azapkapı'dan Tarlabaşı'na mecburi istikamet, Kardeşim Sokak, Kasımpaşa'dan Tarlabaşı'na mecburi yön ( Unkapanı'na akım verilmeyecek), Perşembe Pazarı'ndan Tarlabaşı'na mecburi yön (Unkapanı'na akım verilmeyecek), Şişhane Meydan'dan Bankalar Cadde girişi, Tarlabaşı'ndan Perşembe Pazarı'na giriş, Şişhane Işıklar'dan Kasımpaşaya mecburi yön, Kasımpaşa'dan Unkapanı köprü ayrımı, Perşembe Pazarı'ndan Unkapanı Köprü ayrımı."

Beşiktaş ve Beyoğlu'nda Ortaköy istikametinden gelenler Eski Yıldız Caddesi Barbaros Bulvarı'na, Gümüşsuyu Caddesi'nden gelenler Miralay Şefik Bey Sokak'tan Divan Kavşağı'na, Mete Kavşağı'ndan gelenler Divan Kavşağı'na, Dolmabahçe ve Sütlüce tünellerini kullanacak olanlar Şişli Bomonti Akar Caddesi'ne yönlendirilecek. Balmumcu'dan gelenler Merkez Komutanlığı'ndan ters istikamete tekrar Balmumcu'ya verilecek.

Tarlabaşı Bulvarı ve Yedikuyular Caddesi trafiğe açık olacak.



Üsküdar ve Ataşehir-Kadıköy sınırları içerisinde Kısıklı Caddesi'nden (Altunizade Köprü üstünden) D-100 kuzey-güney katılım, Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önünden D-100 Karayolu güney katılım, Mahir İz Caddesi'nden (Altunizade Köprü Üzerinden) D-100 kuzey-güney katılım, Tophanelioğlu Caddesi Gold Bilgisayar önü D-100 güney-kuzey katılım, Beylerbeyinden Boğaziçi Köprüsü kuzeye katılım, D-100 Fenerbahçe ve Göztepe istikametinden gelip TEM ve Boğaziçi Köprüsü ayrımına katılım noktaları, Batı Ataşehir Botanik Bahçesi'nden Rıdvan Dedeoğlu istikametine katılım, kuzey Ataşehir'den Rıdvan Dedeoğlu'na katılım ve Mustafa Kemal Köprüsü altından kuzeye katılım kapatılacak.

Çevre yollarından güney Zincirlikuyu ayrımı (Beşiktaş-Levent ayrımı), Fenerbahçe Göztepe'den Gelip TEM ayrımına katılım (Göztepe'den gelip TEM E-5 kuzey ayrımı), Botanik Bahçesi'nden Rıdvan Dedeoğlu istikametine katılım (Kuzey Çamlıca turnikelerden geliş Kozyatağı ayrımı), FSM turnikelerden gelip 1. Çevre Yolu ayrımı güneyden gelip kuzeye katılım, Mustafa Kemal Köprü altından kuzeye katılım, Altunizade köprü altı koşunun başladığı yer, maraton ile koşu arası, Park girişi maratonun başladığı yer park çıkışı, park çıkışı turnikeler arası ve kuzey turnike sahası trafiğe kapalı olacak.



Boğaziçi Köprüsü'nü kullanacak tüm sürücüler kapatma noktalarından en kısa güzergahtan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametine yönlendirilecek.