Dikkat; İstanbul'da bu yollar yarın kapalı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 93. yılı kutlamalarının provaları nedeniyle yarın Vatan Caddesi'ne çıkan yollar kapalı olacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, provalar nedeniyle yarın ve kutlamaların yapılacağı 29 Ekim Cumartesi günü saat 07.30'dan tören bitimine kadar araç trafiğine kapatılacak yollar ile alternatif güzergâhlar şöyle belirtildi.

Trafiğe kapatılacak yollar;



-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve geliş istikametleri,

-D-100 Topkapı istikametinden Vatan Caddesi girişi,

-10. Yıl Caddesinden Vatan Caddesi girişi,

-Oğuzhan Caddesinden Vatan Caddesi girişi,

-Sofular Caddesinden Vatan Caddesi girişi,

-Halıcılar Caddesinden Vatan Caddesi girişi,

-Akdeniz Caddesinden Vatan Caddesi girişi,

-Akşemsettin Caddesinden Vatan Caddesi girişi,

Alternatif güzergâhlar;

-Millet Caddesi,

-Fevzi paşa Caddesi,