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Spor

Dikkat G.Saray tükeniyor!

Spor yazarları Galatasaray'ın Ankaraspor karşısında kaybettiği 2 puanın sorumlusu oılarak teknikl direktör Skibbe'yi gösterdi

31 Ekim 2008 02:00

Spor yazarları Galatasaray'ın Ankaraspor karşısında kaybettiği 2 puanın sorumlusu olarak teknik direktör Skibbe'yi gösterdi. 

Spor yazarları Galatasaray'ın Fortis Türkiye Kupası ilk maçında Başkent deplasmanında Ankaraspor karşısında kaybettiği 2 puanın sorumlusu olarak teknik direktör Skibbe'yi gösterdi. Akşam gazetesi yazarı Turgay Şeren, "Galatasaray'ın tükendiği"ni belirtirken, Sabah gazetesi yazarı Levent Tüzemen, Alman çalıştırıcı için 'vizyonsuz' ifadesini kullandı.. 


İşte yazarlardan Ankaraspor-Galaatsaray yorumları:


TURGAY ŞEREN - Dikkat G.Saray tükeniyor!

Ankaraspor karşısında inanılmayacak kadar kötü gördüğü Galatasaray’ı üzülerek izlediğini belirtiyor ve ekliyor: “Ne yaptığını bilmez, sistemi-mistemi yok, oyun içinde yardımlaşma hiç yok, rakip defansın yaptığı büyük hata sonucu Ümit Karan’ın attığı gol, başka da hiçbir gol pozisyonu yok, rakibi bunaltmak ise hiç yok. Galatasaray’ın her hafta gittikçe tükendiğini göremeyen Skibbe mi, yoksa Adnan Polat mı? Yoksa kim?”Akşam


RIDVAN DİLMEN - Türk futboluna katkı

Galatasaray takımı alışılagelmiş kötü oynadığı maçlarda bile girdiği pozisyonlara bu kez giremediğini ifade ediyor ve ekliyor: "İlginçtir ki iki takım da futbol oynamak istiyordu ama goller duran toptan oldu. Ankarasporlu oyuncular için önemli değil. Bu Türk futbolu için çok önemli. 4-0 kazandıkları Kocaelispor maçındaki ciddiyet, Galatasaray maçında 1-0 gerideyken yaşadıkları rahatlık doğru yolda olduklarını gösteriyor.” Milliyet


LEVENT TÜZEMEN - Vizyonsuz Skibbe!

Bir teknik adamın söylemleriyle eylemleri farklı olursa güven bunalımı doğacağını, teknik adamın görevinin kulübede oturup maçı seyretmek olmadığını ifade ediyor ve ekliyor: “ Maçı yaşayacaksın, işler iyi gitmediğinde müdahale edeceksin. Skibbe bunu yapıyor mu? Ben görmedim.”Sabah


OSMAN TANBURACI - Kuru sıkı Cim Bom

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin üç günde bir maçı olduğu için Fortis Kupası'nın ilk maçlarında takımlarını riske etmediklerini ve oyuncularını değişimli kullandıklarını vurguluyor ve ekliyor: “Ankaraspor maçında deplasmanda kazanılmış bir puan iyidir. Ancak iş futbola dökülürse Galatasaray'ın oynadığı oyun gole rağmen kuru sıkıdır.”Yeni Şafak



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