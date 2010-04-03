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Dünya

'Dikkat, fahişe çıkabilir'

İtalya’nın Treviso eyaletine bağlı Mogliano kentinde olağan trafik işaretlerine bir yenisi eklendi.

03 Nisan 2010 03:00

T24- Mogliano Belediye Başkanı Giovanni Azzolini, kent caddelerine, üzerinde “Dikkat, fahişe çıkabilir” yazan trafik işaretleri dikti.


Daily Mail’in haberine göre, “Dikkat, çocuk çıkabilir”, “Hayvan çıkabilir” vb. uyarı levhalarına alışık olan Mogliano’lular, yeni bir uygulamayla karşı karşıya kaldı. Bu çerçevede kentin kalabalık caddelerine, üzerinde mini etekli ve yüksek topuklu kadın simgesi bulunan trafik uyarı işaretleri dikildi.


Uygulamayı başlatansa, kentteki fahişelerle polisiye yöntemlerle baş edemeyen Belediye Başkanı Azzolini oldu. Hava karardıktan sonra kent caddelerini dolduran kadın ve transseksüel fahişelerin artık tahammül sınırlarını aştığına karar veren belediye başkanı, çareyi, soruna sıra dışı bir yöntemle çekmekte buldu.


Başkan Azzoli, “Mogliani vatandaşlarını bu konuda yalnız bırakmayacağım. Sorun artık tahammül sınırlarını çoktan aştı” dedi.


Azzoli, mini etekli ve yüksek topuklu kadın simgesinin bazı şoförlerin dikkatini dağıtabileceğine yönelik eleştirilere de, “Asıl gerçekleri dikkat dağıtıyordu. Bu yüzden bazı kazalar da meydana geldi” diye cevap verdi.

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