Dikkat bankada paranız uçabilir!

Hesap sahipleri, son 10 yıldır işlem yapılmadığı için zaman aşımına uğrayacak hesaplarıyla ilgili 15 Mayıs'a kadar ilgili bankalara başvurabilecek. Zaman aşımına uğrayacak mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar TMSF'ye devredilecek.

5411 sayılı Bankacılık Kanunu'na göre, bankalarda mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibince, en son işlem tarihinden itibaren 10 yıl içinde aranmayanlar zaman aşımına tabi bulunuyor. Zaman aşımına uğrayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar banka tarafından hak sahibine ulaşılamaması halinde, verilen ilanın ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) gelir kaydediliyor.

''Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zaman Aşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'' gereğince, söz konusu kıymetlere ilişkin listeler bankalar tarafından kendi internet sitelerinde yayımlanırken eş zamanlı olarak da Fon'a gönderiliyor.

Söz konusu listeler Fon tarafından konsolide edilmiş olarak internet sitesinde (www.tmsf.org.tr) her yıl 1 Şubat-30 Nisan tarihleri arasında yer alıyor. Son işlem tarihi 2011 olup zaman aşımına uğrayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar için süreç bu yıl da 15 Mayıs'ta sona erecek.

Bankalar tarafından zaman aşımına uğrayan 50 lira üzeri hesap sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla bildirim yapılması, bankaların ve Fon'un internet adresinde 1 Şubat-30 Nisan tarihleri arasında yayımlanması sonrasında 15 Mayıs tarihine kadar hak sahiplerince alınmayan tutarlar, gelir kaydedilmek üzere Fon'a devredilecek.

En çok 2010'da unuttuk

Alınan bilgiye göre, zaman aşımına uğrayan hesap sayısı 2007'de 199 bin, 2008'de 123 bin, 2009'da 109 bin, 2010'da 165 bin ve geçen yıl 248 bin oldu. Böylece son 5 yılda 844 bin hesap zaman aşımına uğradı.

TMSF'ye bu yolla aktarılan gelir ise 2007'de 27,9 milyon lira, 2008'de 16,9 milyon lira, 2009'da 19,2 milyon lira, 2010'da 37,3 milyon lira ve geçen yıl 42,6 milyon lira olarak gerçekleşti. Zaman aşımından dolayı son 5 yılda TMSF'ye 143,9 milyon lira gelir aktarıldı.

Alınan bilgiye göre, zaman aşımına uğrayan hesap sayısı 2007'de 199 bin, 2008'de 123 bin, 2009'da 109 bin, 2010'da 165 bin ve geçen yıl 248 bin oldu. Böylece son 5 yılda 844 bin hesap zaman aşımına uğradı.

TMSF'ye bu yolla aktarılan gelir ise 2007'de 27,9 milyon lira, 2008'de 16,9 milyon lira, 2009'da 19,2 milyon lira, 2010'da 37,3 milyon lira ve geçen yıl 42,6 milyon lira olarak gerçekleşti. Zaman aşımından dolayı son 5 yılda TMSF'ye 143,9 milyon lira gelir aktarıldı.