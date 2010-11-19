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Dünya

Dikkat arabada at var!

2002'de Sivas'ta yaşanan Dana Ferhat olayının bir benzeri de Amerika'nın Kansas Eyaleti'nde yaşandı.

19 Kasım 2010 02:00

T24 - 2002'de Sivas'ta yaşanan Dana Ferhat olayının bir benzeri de Amerika'nın Kansas Eyaleti'nde yaşandı.


Dikkat arabada at var!


Ancak bu kez otomobilin içinde bulunan dana değil bir at. Otomobil içindeki atın görüntüleri internette tıklanma rekorları kırıyor.

Amerika'nın Kansas Eyaleti'nde yaşayan Jerry Miller otomobiline sahibi olduğu "Rascal" adlı atı bindirdi.

Otobanda ilerleyen otomobili gören diğer sürücülere otomobil içindeki atı görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Görüntüleri izleyenlerin dikkatini çeken ise 2002'de Sivas'ta yaşanan Dana Ferhat görüntülerine benzemesi.

Geçen hafta çekildiği belirtilen bu görüntüler internette tıklanma rekorları kırıyor.

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