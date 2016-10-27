Dikkat! 600 lira kazanacağım derken 6 bin lira kaybedebilirsiniz...

Bugünlerde birçok vatandaşın ekstradan ‘tapu harcı’ borcu çıkmaya başladı. Maliye, ev alırken yanlış beyana banka kredisi ve hesap hareketinden ulaşıp cezayı kesiyor. “600 lira kazanayım” derken 6 bin lira kaybetmeyin.

Milyonlarca vatandaş vergi borçlarını yapılandırmak için son günleri değerlendirirken bazı sürprizlerle de karşılaşmaya başladı. Sorgulama yapan vatandaşların birçoğu 'tapu harcı' borcu olduğunu görünce vergi dairelerine koştu. Çünkü yıllar önce aldıkları evin 'tapu harcını' ödemişlerdi. Sabah gazetesinden Faruk Erdem'in haberine göre, gerçek vergi dairesinde ortaya çıkıyor. Çünkü vatandaşların ilk beyanlarında evlerinin değerini düşük gösterdikleri anlaşıldığından yeni bir ödeme yapmaları gerekiyor. Üstelik yeni rakam cezalı olarak (harcın yüzde 25'i oranında vergi cezası) hesaplanıyor.

Krediniz ölçü oluyor

İlk beyanınızda (bunun bir kısmı belediyelerden alınan belgelerle yapılıyor) evinizi aldığınız ya da sattığınız değeri göstermemişseniz bu o anda anlaşılmıyor. Ancak Maliye Bakanlığı bu konuda çapraz sorgulamalar yapıyor. Değeri belirleyen ölçülerden birisi banka krediniz. Bankadan kullandığınız kredi evin değerinin yüzde 75'inden fazla olamıyor. Ayrıca daha az kredi kullanmış olabilirsiniz. Yani 100 bin liralık bir ev aldığınızda 20 bin lira kredi kullanmış kalanını ise havale ile satıcıya göndermiş olabilirsiniz. Bu kez 75 bin lira beyanda bu ödenen 80 bin lira evin değeri için delil oluyor. Yine sigorta şirketleri, elektrik su doğalgaz kurumları gibi tüm kurumlardaki bilgiler Maliye Bakanlığı ile paylaşılıyor.

Ne yapmak lazım?

1-Eğer henüz ev almadıysanız alım-satım işlemlerinde mutlaka gerçek rakamı beyan etmelisiniz.

2-Belediyeden aldığınız rayiç bedel tek başına yeterli olmuyor. Alım satım bedeliniz bundan yüksek ise yine doğru rakamı beyan edin.

Borç çıktıysa...

1-Geçmişte bir ev alım-satımınız olduysa mutlaka Gelir İdaresi'nininternet sitesinden borcunuzun olup olmadığını kontrol edin.

2-Eğer bir tapu harcı borcu varsa hemen vergi dairesine giderek yapılandırma yasasından yararlanın.

Örnek hesap

2012 yılında 100 bin liraya aldığınız evi tapuda 70 bin lira olarak gösterdiniz. Ödeyeceğiniz tapu harcı 2 bin liradan 1.400 liraya düşecek

Bu evi bu yıl 200 bin liraya sattığınızı ve gerçek rakamı beyan ettiğinizi düşünelim.

Gelir artışı 100 bin lira olması gerekirken 130 bin liraya çıkacak.

100 bin lira üzerinden hesap yapıldığında 14 bin lira vergi ödenecek.

Oysa 130 bin lira üzerinden yapıldığında ödenecek vergi yaklaşık 20 bin lira olacak.

600 lira kazanacağım derken 6 bin lira kaybedeceksiniz.