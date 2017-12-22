Dikili'deki o yurt mühürlendi (2)

İZMİR BAROSU AİLELERE VE ÇOCUKLARA HUKUKİ DESTEK SAĞLIYOR

İzmir\'in Dikili ilçesinde, özel bir ortaöğretim erkek öğrenci yurdundaki temizlik görevlisinin yedi öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiaları İzmir Barosu\'nu harekete geçirdi. İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan cinsel istismar olayında, mağdurların yanında müdahil olunarak sanığın sorgusuna katıldıklarını belirtti ve şunları söyledi:

\"Olay duyulur duyulmaz Dikili Baro Temsilcimiz Deniz Alıcı ile Bergama Baro Temsilcimiz Güntekin Yıldırım mağdurları temsilen sorguya katıldı. Önümüzdeki günlerde mağdur çocukların Çocuk İzlem Merkezi\'nde ifadelerinin alınması sırasında İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi\'nde konuyla ilgili özel eğitim almış meslektaşlarımız ailelere ve çocuklara hukuki destek sağlamak üzere yanlarında olacaklar. İzmir Barosu olarak yargısal süreci yakından takip ediyoruz ve sonuçlanana kadar da takip edeceğiz.\"

\'MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUKLARIMIZA YURT YAPAMAYACAK KADAR ACİZ MİDİR?\'

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Meclis\'te yaptığı konuşmada \"Yurdun \'Süleymancılar\' diye adlandırılan bir tarikata ait olduğunu bütün Dikili söylüyor. Aladağ\'da da aynı tablo ortaya çıktı, Karaman\'da da aynı tablo ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı çocuklarımıza yurt yapamayacak kadar aciz midir? Bunca binalar yapıyoruz deniyor ama çocuklarımız ne yazık ki şu anda karanlık kişilere teslim edilmiş durumda. Dikili\'deki bu olayı şiddetle kınıyorum. Meclisin bu olayın üzerine gitmesini istiyorum, diliyorum. Aladağ son demiştik, Karaman\'a son demiştik, ondan önce Konya\'ya son demiştik. Herkesi sorumluluğa davet ediyorum\" dedi.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)



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