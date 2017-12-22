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Dikili'deki cinsel istismar soruşturmasına gizlilik kararı

Mağdur çocuklar ise Çocuk İzleme Merkezi'ne gönderildi

22 Aralık 2017 20:57

İzmir'in Dikili ilçesinde, özel bir yurtta 7 öğrenciye cinsel istismarda bulunan temizlik görevlisi Ö.F.E., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şu ana kadar 3 aile şikâyetçi olurken; dosyaya gizlilik kararı getirildi.

Dikili'nin İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan özel ortaöğretim yurdunda kalan bir öğrencinin ailesinin, çocuklarının cinsel istismara uğradığıyla ilgili şikayeti üzerine, polis çalışma başlattı. Yurtta kalan öğrencilerden 11 yaşındaki İ.Ö.'nün emniyetteki ifadesinin ardından yurttaki 7 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen yurdun temizlik görevlisi Ö.F.E. gözaltına almıştı. Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ö.F.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cinsel istismar olayının ortaya çıkmasının ardından aileler çocuklarını yurttan aldı. Şu ana kadar şikâyetçi olan sayısının 3 olduğu öğrenildi.

Olayın ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, yurt için kapatma kararı verildi. Ekipler binaya gelerek yurdun kapısını mühürledi. Mahkeme, soruşturmayla ilgili gizlilik kararı verdi.

Mağdur çocuklar ise Çocuk İzleme Merkezi'ne gönderildi. (DHA)

 

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