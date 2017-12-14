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Dikili'de kaçaklar kayalıklarda mahsur kaldı (2)

HEPSİ KURTARILDI İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında kayalıklarda mahsur kalan 15'i çocuk 51 kaçak Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak Dikili Limanı'na getirildi

14 Aralık 2017 16:20

HEPSİ KURTARILDI
İzmir\'in Dikili ilçesi açıklarında kayalıklarda mahsur kalan 15\'i çocuk 51 kaçak Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak Dikili Limanı\'na getirildi. Kaçakların tamamının kurtarılmasının ardından arama kurtarma faaliyetine son verildi.
SAHİL GÜVENLİKTEN AÇIKLAMA
Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şöyle denildi:
\"14 Aralık 2017 tarihinde saat 01.12’de, bir grup düzensiz göçmenin yardım talebinde bulunması üzerine yapılan konum sorgulamasında, göçmenlerin İzmir ili Dikili ilçesi Bademli bölgesinde oldukları belirlenmiştir. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları ve Helikopteri tarafından saat 02.00’de, Bademli önleri Güvercin kayalıkları üzerinde yaklaşık 50 kişilik bir göçmen grubu ile boş bir lastik bot tespit edilmiştir. Arama kurtarma faaliyetlerine bölgenin sarp kayalık olması, gece şartları ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle sabah gün ışıması ile devam edilmiş, mahsur kalan göçmen grubuna helikopterler vasıtasıyla insani yardım (yiyecek, içecek, battaniye) ulaştırılmıştır. Saat 10.15’te ilk kazazede grubu (5 çocuk ve 1 kadın) helikopterle kurtarılarak Dikili Limanı’na ulaştırılmıştır. Müteakiben 45 düzensiz göçmen bölgede bulunan balıkçı tekneleri desteğiyle kurtarılarak Sahil Güvenlik Botlarına transfer edilmiş ve Dikili Limanına intikal ettirilmiştir. Kayalıklarda mahsur kalan toplam 51 göçmenin (36 yetişkin, 15 çocuk) sağ olarak kurtarılmasını müteakip arama kurtarma faaliyetlerine son verilmiştir.\"
Oben ULU, Mehmet CANDAN / DİKİLİ (İzmir), (DHA)

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