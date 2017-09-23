Dikili'de kaçak geçişlere karşı havada, karada, denizde sıkı önlem

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Dikili İlçesi\'nden son 3 gün içinde Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmeye çalışan 62 Suriyeli ile 3 organizatör yakalandı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli \'Göçmen kaçakçılığı\' suçundan tutuklandı. Son günlerde bölgedeki kaçak geçişlerde yaşanan artış sonrası, insansız hava aracı (İHA) da kullanılarak havadan, karadan ve denizden önlemlerin arttırıldığı vurgulandı.

Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na yakınlığı nedeniyle insan kaçakçılarının tercih ettiği yerlerden Dikili\'de, polisler karadan, polis, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri tarafından da denizde sıkı önlemler alınıyor. Dikili\'nin 41 kilometrelik sahil şeridinde karadan mobil ekiplerle, denizden botlarla ve havadan ise insansız hava aracı ile 24 saat çalışma yapılıyor. Son 3 günde yapılan operasyonlarda Bademli\'den Midilli\'ye yasadışı geçişi organize eden 3 şüpheli ile Madra Çayı bölgesinden lastik botla yola koyulan 62 Suriyeli yakalandı. Organizatörlerin yerinin İHA ile havadan belirlenip yakalandığı belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı. Suriyeli grup ise işlemlerin ardından İzmir İl Göç İdaresi\'ne teslim edildi.

HAREKETLİLİK NEDENİYLE ÖNLEMLER ARTTIRILDI

Bölgede son dönemde artış gösteren yasa dışı göç ve insan kaçakçılığına karşı güvenlik önlemlerinin durum normalleşinceye kadar en üst seviyeye tutulacağı vurgulandı. İlçe sınırlarında görev yapan jandarma ve polis ile sahil güvenlik ekiplerinin daha da aktifleştirildiği, anlık istihbaratın ve hava destekli denetimlerin yoğunlaştığı, karadan ve denizden gerçekleştirilen operasyonlarda insan kaçakçılarına ağır darbe vurulduğu belirtildi.

İHBAR ÇAĞRISI

Yasa dışı göçmen kaçakçılığının önlenmesi için havadan İHA, denizden bot destekli kontrollerin 24 saat yapıldığı Dikili\'de, jandarma 6, ilçe emniyet müdürlüğü 3, sahil güvenlik komutanlığı da 2 mobil ekiple çalışma yapıyor. Yetkililer aldıkları tedbirler kadar halktan gelecek istihbarat desteğinin çok önemli olduğuna dikkat çekti. İnsan kaçakçılığı ve yasa dışı geçişlere ilişkin ihbarda bulunmak isteyen vatandaşların Polis İmdat 155, Jandarma İmdat 156 ve Sahil Güvenlik Komutanlığı\'nın 158 numaralı ihbar hatlarını etkin kullanabileceklerini hatırlatıldı.

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