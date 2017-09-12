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Dikili'de denizde ve karada toplam 99 Suriyeli kaçak yakalandı

Oben ULU/DİKİLİ (İzmir), (DHA)-  İZMİR'in Dikili ilçesinden, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu, 64'ü denizde, diğerleri ise karada olmak üzere toplam 99 Suriyeli yakalandı

12 Eylül 2017 22:07

Oben ULU/DİKİLİ (İzmir), (DHA)-  İZMİR\'in Dikili ilçesinden, yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu, 64\'ü denizde, diğerleri ise karada olmak üzere toplam 99 Suriyeli yakalandı.
Bugün saat 05.00 sıralarında, devriye görevi yapan Dikili Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bademli Mahallesi açıklarında lastik botta kaçaklar olduğunu farketti. Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmeye çalıştıkları belirlenen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 64 Suriyeli\'nin içinde bulunduğu lastik bot durduruldu. Ağırlık nedeniyle güçlükle ilerleyen lastik bottaki kaçaklar, sahil güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. İlçenin 2 mil açığında yakalanan kaçaklar, Dikili Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na getirilip, insani yardım yapıldı.
Aynı saatlerde Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de Bademli Sahili\'nde kaçış hazırlığı yaptıkları belirlenen 35 Suriyeli\'yi yakaladı. Yakalanan toplam 99 Suriyeli, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne sevk edileceği bildirildi.

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