T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dikili'de 59 Suriyeli kaçak yakalandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Dikili ilçesinde, yasadışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında olan ve aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 59 Suriyeli yakalandı

09 Ocak 2018 16:02

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Dikili ilçesinde, yasadışı yollardan Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçme hazırlığında olan ve aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 59 Suriyeli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salihler Mahallesi\'nde yasadışı yollarla Yunanistan\'a geçme hazırlığı yapan göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı. Bölgeye yapılan baskında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 59 Suriyeli kaçak, 34 can yeleği ve şişme bot ile yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Suriyeliler, İl Göç İdaresi\'ne teslim edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet CANDANİZMİR DHADikiliYunanistan Midilli AdasıSuriyeliJandarma KomutanlığıSalihler MahallesiYunanistanBölgeyeSağlıkSuriyelilerGöç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24