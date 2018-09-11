Dikili'de 52 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Dikili ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 52 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Dikili açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik botundaki ekip, dün saat 06.30\'da, içinde bir grup kaçağın bulunduğu, hareket halindeki lastik botu tespit etti. Lastik botu durduran görevliler, 10\'u Orta Afrika Cumhuriyeti, 9\'u Suriye, 8\'i Gabon, 8\'i Afganistan, 6\'sı Irak, 6\'sı Togo, 3\'ü Gana ve 2\'si Filistin uyruklu olmak üzere toplam 52 kaçak göçmeni yakaladı. 15\'i kadın ve 17\'si çocuk 52 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alındı. Kıyıya getirilen kaçak göçmenler, kimlik tespitinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi.



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