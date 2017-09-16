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Dikili'de 128 kaçak yakalandı

Oben ULU/DİKİLİ (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Dikili İlçesi'nden birer gün arayla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyruklu 128 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı

16 Eylül 2017 22:50

Oben ULU/DİKİLİ (İzmir), (DHA) - İZMİR\'in Dikili İlçesi\'nden birer gün arayla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmeye çalışan yabancı uyruklu 128 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.
Bademli Mahallesi açıklarından dün sabah lastik botla yasadışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmeye çalışan Irak, Suriye ve Afrika ülkelerinden 85 kaçak, bölgede devriye görevi yürüten sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.
Bu sabah ise yine Bademli açıklarında lastik botla kaçmaya çalışan 43 Afgan ve Suriyeli, sahil güvenlik ekiplerince durdurularak gözaltına alındı.
İki günde yakalanan toplam 128 kaçağın, işlemlerin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne sevk edileceği belirtildi.

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