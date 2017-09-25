Dikili'de 113 kaçak yakalandı

Oben ULU/DİKİLİ(İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Dikili İlçesi\'nde, yasa dışı yollardan lastik botla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmeye çalışan 113 Suriyeli, sahil güvenlik tarafından yakalandı.

Dikili Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı\'na bağlı 61 nolu bot, bugün saat 04.30 sıralarında devriye görevi yaparken, Bademli Mahallesi açıklarında, lastik botta kaçaklar olduğunu farketti. Durdurulan lastik bottaki, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 113 kaçak yakalandı. Tamamı Suriyeli olan ve yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmeye çalıştıkları anlaşılan kaçaklar, sahil güvenlik botuna alınıp, karaya çıkarıldı. Dikili Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na getirilen kaçaklara, burada insani yardım yapıldı. Kaçaklar, kimlik tespitleri ve diğer işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edileceK.

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