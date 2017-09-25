T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dikili'de 113 kaçak yakalandı

Oben ULU/DİKİLİ(İzmir), (DHA)- İZMİR'in Dikili İlçesi'nde, yasa dışı yollardan lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 113 Suriyeli, sahil güvenlik tarafından yakalandı

25 Eylül 2017 17:07

Oben ULU/DİKİLİ(İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Dikili İlçesi\'nde, yasa dışı yollardan lastik botla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmeye çalışan 113 Suriyeli, sahil güvenlik tarafından yakalandı.
Dikili Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı\'na bağlı 61 nolu bot, bugün saat 04.30 sıralarında devriye görevi yaparken, Bademli Mahallesi açıklarında, lastik botta kaçaklar olduğunu farketti. Durdurulan lastik bottaki, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 113 kaçak yakalandı. Tamamı Suriyeli olan ve yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmeye çalıştıkları anlaşılan kaçaklar, sahil güvenlik botuna alınıp, karaya çıkarıldı. Dikili Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na getirilen kaçaklara, burada insani yardım yapıldı. Kaçaklar, kimlik tespitleri ve diğer işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edileceK.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Oben ULUDİKİLİİzmir DHADikiliYunanistan Midilli AdasıSuriyeliDikili Sahil Güvenlik Bot KomutanlığıBademli MahallesiDurdurulanTamamı SuriyeliDikili Sahil Güvenlik KomutanlığıKaçaklarGöçMüdürlüğüFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24