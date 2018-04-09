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Dikili ve Foça'da 84 kaçak yakalandı

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Dikili ve Foça ilçelerinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan toplam 84 göçmen ile 2 organizatör yakalandı

09 Nisan 2018 18:40

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Dikili ve Foça ilçelerinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan toplam 84 göçmen ile 2 organizatör yakalandı.
Sahil güvenlik ekipleri ilk olarak, Dikili\'nin Madra Çayı önlerinde lastik bottaki bir grup kaçağın, Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na gitmek için yola çıktıklarını tespit etti. Sahil güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle, lastik bottaki Afganistan uyruklu 39 kaçak yakalandı.
Foça\'nın Aslan Burnu bölgesinde de bir grup göçmenin yasa dışı geçiş için hazırlık yaptığı belirlendi. Sahil güvenlik ekiplerinin polis ve jandarmayla ortaklaşa yaptığı çalışmada, 6\'sı Irak, 39\'u Suriye uyruklu olmak üzere, toplam 45 kaçak ile organizatör olduğu değerlendirilen 2 kişi yakalandı.
Yakalanan kaçaklar, İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi. Gözaltındaki organizatörlerle ilgili işlemlerin ise sürdüğü belirtildi.

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