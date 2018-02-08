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Dikili ve Foça'da 184 kaçak yakalandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR’in Dikili ve Foça ilçelerinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli Adası'na geçme hazırlığı yapan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çoğu Suriye uyruklu 184 kaçak yaka

08 Şubat 2018 15:54

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR’in Dikili ve Foça ilçelerinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli Adası\'na geçme hazırlığı yapan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çoğu Suriye uyruklu 184 kaçak yakalandı.
Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bademli ve Denizköy mahallelerinde sahil kenarındaki sazlıkların içinde, yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli Adası\'na geçme hazırlığı yapan kaçakların olduğu yönündeki bilgi üzerine harekete geçti. Bölgeye yapılan baskında, sazlık içinde saklanan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu, 145’i Suriyeli toplam 161 kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklara ait olduğu belirlenen tekne motoruna da el konuldu.
Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de devriye görevi sırasında, Yeni Foça Harabeler mevkisinde, toplu halde yürüyen kişilerden şüphelendi. Yapılan kimlik kontrolünde, gruptakilerin kaçak göçmen olduğu anlaşıldı. Yakalanan 23 kaçağın Midilli Adası\'na geçmek için hazırlık yaptığı belirlenirken, aracılık yapan Azerbaycan uyruklu 1 kişi de gözaltına alındı. İki olayda yakalanan toplam 184 kaçak, sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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