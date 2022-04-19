Dikili'de 8 çocuğa istismarda bulunan öğretmene hapis cezası

Mahkeme, 12 yaş altı mağdurlar için 7 yıl 9 ay 22 gün, 12 yaş üstü mağdurlar için 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası verdi.

İzmir'in Dikili ilçesinde bulunan Çandarlı Mahallesi'ndeki Mehmet Dilsiz Ortaokulu'nda, 2019 yılında 8 kız çocuğuna istismarda bulunmakla suçlanan öğretmenin yargılandığı dava bugün görüldü.

Bergama Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına taraf avukatları ile müştekiler katıldı. Duruşmayı Bergama Veli Der, Eğitim Sen Dikili ve Bergama Temsilcilikleri ile Bergama Demokrasi Platformu da takip etti.

Her bir mağdur için ayrı ayrı hapis cezasına çarptırıldı

Gazete Duvar'ın haberine göre, duruşmada mütalaasını açıklayan veren savcı, sanığın söz konusu suçtan hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Kararını açıklayan mahkeme, istismar ve taciz suçundan, sanığın her bir mağdur için ayrı ayrı hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme, 12 yaş altı mağdurlar için 7 yıl 9 ay 22 gün, 12 yaş üstü mağdurlar için 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına hükmetti.

Delil yetersizliği gerekçesiyle tahliye edilmişti

Öte yandan duruşma öncesi adliye önünde Bergama Veli Der ve Eğitim Sen Dikili Temsilciliği basın açıklaması düzenledi.

“Çocuklarımızı karanlığa teslim etmeyeceğiz” ve “Okullarımıza, çocuklarımıza, geleceğimize sahip çıkıyoruz” yazılı pankartlar taşınan açıklamada, Eğitim Sen adına açıklama yapan Ezgi Yalçınkaya, kadına ve çocuğa karşı baskı, şiddet ve istismarın yoğun biçimde devam ettiği Türkiye’de, adalet mekanizmasına olan güven ve eğitim sisteminden memnuniyetsizliğin de giderek arttığını belirtti.

2019 yılında Çandarlı'da yaşanan olayı ve yargılama sürecini anlatan Yalçınkaya, şunları söyledi:

“Bir öğretmen; 8 öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla, ailelerin ve çocukların şikayeti üzerine başlatılan idari soruşturma ile görevden alındı. Sonrasında gözaltına alınan öğretmen E.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, ancak Bergama Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın dördüncü duruşmasında mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan failin 'içeride yattığı süreyi göz önüne alarak ve delil yetersizliği' gerekçesiyle denetimli serbestlikle tahliye etti. Sonraki duruşmada mağdur avukatlarının sanığın yeniden tutuklanması talebi, mahkeme heyeti tarafından 'delil yetersizliği' nedeniyle tekrar reddedildi. Sanığın 'delil yetersizliği' gerekçesi ile tahliye edilmesi, mağdur çocukların beyanlarının dikkate alınmadığını göstermektedir.”

"Biz de çocuğun susturulduğu yerde ses olacağız"

Tacizcilerin cezalandırılmasından yana olduklarını vurgulayan Yalçınkaya, "Bugün burada öğretmenlik mesleğinin onurunu kirleten bir dava var. Bugün karar verilecek. Biz istiyoruz ki bu davada adalet gerçekten yerini bulsun. Tacizciler nerede ve hangi meslek grubundan olursa olsun cezalandırılsın. Cezalandırılsın ki bir daha başkaları bu adaletsizlikten cesaret alamasın” dedi.

“Biz istiyoruz ki bu küçük kızlarımızın çıkardığı ses taciz mağdurlarının sesi olsun çığlığı olsun” diyen Yalçınkaya, “Biz de çocuğun sustuğu susturulduğu yerde ses olacağız. Kararın beklendiği bugünkü duruşmada, eğitimci kimliğini kullanarak çocuklara karşı istismar suçunu işleyen sanığın cezalandırılması için mağdur öğrencilerin tarafındayız” şeklinde konuştu.

Bergama Veli Der üyeleri de sürecin takipçisi olacaklarını dile getirdi.