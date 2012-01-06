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Dikili Belediye Başkanı Özgüven beraat etti DİKİLİ (A.A)

06 Ocak 2012 20:24

-Dikili Belediye Başkanı Özgüven beraat etti DİKİLİ (A.A) - 06.01.2012 - Belediyedeki üç ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla yargılanan Dikili Belediye Başkanı Osman Özgüven, bir belediye meclis üyesi ve belediyenin fen işleri müdürü hakkında beraat kararı verildi. Bergama Ağır Ceza Mahkemesinde Osman Özgüven, belediye başkan vekili ve meclis üyesi Yusuf Altıparmak ve fen işleri müdürü Ali Uygan'ın, park, bahçe, bakım, onarım, çöp toplama ve nakil işi ihaleleri dolayısıyla 3 ayrı ihaleye fesat karıştırma suçlarıyla yargılandığı davanın karar duruşması yapıldı. İddia konusu ihalelerde ''usulsüzlüğe rastlanmadığı'' yönündeki bilirkişi raporu mahkemede okundu.  Bilirkişi raporu ve savcının beraat talebi doğrultusunda mahkeme heyeti, Osman Özgüven, Yusuf Altıparmak ve Ali Uygan'ın beraatine karar verdi. 

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