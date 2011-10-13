-Dikensiz gül üretecekler ISPARTA (A.A) - 13.10.2011 - Dünyada gül üretiminin yüzde 65'ini gerçekleştiren ve parfüm devlerine ham madde olarak gülyağı satan Isparta, dikensiz gül üretmeye hazırlanıyor. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Gül ve Gül Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÜLAR) Müdürü Doç. Dr. Fatih Ali Canlı, ABD'de 1995-1997 yıllarında başlattığı ve Isparta'da devamını getirdiği ''dikensiz gül'' projesinin başarılı sonuç verdiğini söyledi. Dikensiz gül üretimi hakkında bilgi veren Canlı, ilk olarak doğada çeşitli rotasyondan geçen güllerin dikensiz bölümlerinden doku aldıklarını ve doku kültürlerinde yaptıkları mutasyon sonucunda laboratuvar ortamında dikensiz gül üretmeye başladıklarını vurguladı. Gül fidelerini stabilize edilen alanlarda tuttuklarını ve her aşamalarını izlediklerini belirten Canlı, ilk üretimleri deneme amaçlı olarak saksılara aktardıklarını ve başarılı sonuç aldıklarını ifade etti. Laboratuvar ortamında kırmızı, sarı, beyaz, vişne ve lila renklerinde olmak üzere 5 çeşit gül üretimi yaptıklarını söyleyen Canlı, hepsinin fidelerini ayrı ayrı işlediklerini anlattı.