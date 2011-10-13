Dikensiz gül üretecekler

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Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Gül ve Gül Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÜLAR) Müdürü Doç. Dr. Fatih Ali Canlı, ABD'de 1995-1997 yıllarında başlattığı ve Isparta'da devamını getirdiği ''dikensiz gül'' projesinin başarılı sonuç verdiğini söyledi.Dikensiz gül üretimi hakkında bilgi veren Canlı, ilk olarak doğada çeşitli rotasyondan geçen güllerin dikensiz bölümlerinden doku aldıklarını ve doku kültürlerinde yaptıkları mutasyon sonucunda laboratuvar ortamında dikensiz gül üretmeye başladıklarını vurguladı.Gül fidelerini stabilize edilen alanlarda tuttuklarını ve her aşamalarını izlediklerini belirten Canlı, ilk üretimleri deneme amaçlı olarak saksılara aktardıklarını ve başarılı sonuç aldıklarını ifade etti. Laboratuvar ortamında kırmızı, sarı, beyaz, vişne ve lila renklerinde olmak üzere 5 çeşit gül üretimi yaptıklarını söyleyen Canlı, hepsinin fidelerini ayrı ayrı işlediklerini anlattı.Laboratuvar ortamında yetişen ve saksıda da hayat bulan dikensiz gülleri bir süre izlemeye alacaklarını dile getiren Canlı, ''Dikensiz olarak yetişen gül, belli bir zaman sonra yeniden dikenli hale gelebiliyor. Bu da projenin başarısız sonuçlanmasına neden olabiliyor'' dedi.Saksıdaki güllerin izleme aşamasından sonra seri üretime geçileceğini belirten Canlı, GÜLAR bahçelerinde dikensiz gül üreteceklerini söyledi. Dikensiz gülün bir dönem ABD'de de deneme amaçlı çalışmasının yapıldığını ancak şu anda dünyada üretilen dikensiz gül olmadığını söyleyen Canlı, Isparta'da üretilen dikensiz gülleri, özellikle yurt dışına satmayı planladıklarını aktardı.Dikensiz gülün daha cazip geldiğini ifade eden Canlı, mevcut güllerin satışında paketleme aşamasında dikenlerinden ayıklandığını ama dikensiz gül satışı sırasında bu işlemin yapılmayacağını belirtti.Ayrıca mevcut güle göre dikensiz gülün fiyatının da 6-7 kat daha fazla olacağını dile getiren Canlı, ''Mevcut gülü 5 liraya satıyorsanız, dikensiz gülü 30 liradan satacaksınız. Ekonomik açıdan da daha değerli olacak'' dedi.Firmaların şimdiden dikensiz gül üretimi konusunda bilgi almak istediklerini, hatta sipariş verenler bile olduğunu söyleyen Canlı, henüz seri üretime geçmedikleri için kendilerine arayan firmalara olumsuz yanıt verdiklerini bildirdi.