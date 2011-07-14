-DİJİTAL OYUNLAR FEDERASYONUNA BAŞKAN ARANIYOR ANKARA (A.A) - 14.07.2011 - Türkiye Dijital Oyunlar Federasyonunda başkanlık seçimleri 3 Ağustos'ta yapılacak. Spor Genel Müdürlüğünün en yeni federasyonlarından Dijital Oyunlar Federasyonunda ilk başkanlık seçimleri Ankara'da gerçekleştirilecek. Seçimler 3 Ağustos'ta Spor Genel Müdürlüğünün 9. katındaki toplantı salonunda yapılacak. Federasyonun ilk seçiminde 29 delege oy kullanacak. Federasyon başkanlığına aday olmak isteyenler 28 Temmuz Perşembe gününe kadar başvuruda bulunabilecek. Yeni kurulan federasyon, bilgisayar oyunları üzerine yoğunlaşarak Türkiye'ye gelecek oyun kategorilerini inceleyecek ve ''Playstation'' oyunlarıyla ilgili de düzenlemeler yapacak. Federasyon ayrıca internet kafelerle ilgili çeşitli çalışmalarda da bulunacak.