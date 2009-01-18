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Dünya

Dijital TV'ye 650 milyon dolar

Krizle boğuşan Amerika'da Demokratlar dijital televizyona geçmek için gereken 650 milyon dolar için çalışmalara başladı.

18 Ocak 2009 02:00

Krizle boğuşan Amerika'da Demokratlar dijital televizyona geçmek için 650 milyon dolarlık bütçe oluşturma çabalarına başladı.

Büyük bankaların milyarlarca dolar zarar yazdığı, halkın refah seviyesinin günden güne düştüğü, ülke ekonomisinin lokomotifi konumundaki otomobil sektörünün iflasın eşiğine gelidği Amerika'da demokratlar dijital yayıncılık sistemine geçmek için düğmeye bastı. Mevcut sistemden yeni sisteme geçmek için 650 milyon dolarlık bir bütçe gerekiyor. Demokratlar, bütçeden ödenek almak için gerekli başvuruları yapmak üzere.

20 Milyon kişi etkilenecek

Amerikan Kongesi gelecek ay dijital TV'ye geçmek için onay verdi ancak yeni sisteme geçmek, şu sıralar geçinmekte zorlanan Amerikan halkına ek bir masraf kalemi geleceği anlamına geliyor. Yapılan araştırmalara göre dijital Tv için gerekli  donanıma sahip olamayan 20 milyon kişi var. İnsanlar dijital Tv izleyebilmek için hem televizyonlarını, hem de Receiver'larını değiştirmek zorunda kalacak.

40 Dolarlık yatırım

Amerikan yönetimi zor durumda olan halkının teknolojik gelişmelere ayak uydurup televizyon yayınlarını daha net izleyebilmeleri için 40 dolarlık indirim kuponları dağıtacak. İnsanlar, para ödeyip satın alacakları alıcıları 40 dolar indirimle satın almış olacak. Amerikalıların çoğu şu anda analog olarak yayınları izliyor. Yeni sisteme geçilince analog yayınlar da izlenemiyor olacak. Teknolojiyi çok seven Amerikan halkının şu sıralar böyle bir uygulamaya nasıl tepki vereceği ise merak konusu.

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