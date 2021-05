"Dijital sanat eseri" online müzayedede 70 milyon dolara satıldı; kripto para kullanıldı

İngiliz müzayede evi Christie's, Beeple isimli bir sanatçının dijital kolajını yaklaşık 70 milyon dolara açık artırmada sattıklarını açıkladı. Bir dijital eser, ilk pek pek çok fiziksel çalışmadan daha yüksek bir ücrete alıcı bulmuş oldu.

The Guardian'da yer alan habere göre, Christie's, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Everydays: The First 5,000 Days isimli dijital eserin internet ortamında yapılan açık artırmayla 69.4 milyon dolara satıldığını duyurdu.

Christie's ilk defa bir özgünlüğünün garantisi olarak kripto para sunan 'sadece dijital' bir sanat eserini açık artırmaya çıkardıklarını da belirtti. Müzayede evi ödemenin de ilk kez kripto para ile gerçekleştirildiğini belirtti.

Sanatçı Beeple, Twitter üzerinden "Sanatçılar sanat eseri üretmek için donanım ve yazılımlarda yararlanıyorlardı ancak bunu gerçekten sahiplenmek ve koleksiyonunu yapmak için bir yöntem yoktu. Şimdi NFT (Non-fungible token) formatıyla değişti. Bence sanat tarihinde yeni bir sayfaya bakıyoruz: dijital sanat"

NFT nedir?

NFT'ler eşi olmayan, tekil token'lardır. Benzersiz oldukları için bir tür sanat eseri olarak görülüyor ve başka sanat eserleri gibi koleksiyonu yapılabiliyor. Bu token'laın bağımsız bir blokzinciri yok, başka blokzincirleri üzerinde var oluyorlar.