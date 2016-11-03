Dijital reklam gelirini artıran Facebook kârını üçe katladı

Sosyal medya devi Facebook, 2016'nın üçüncü çeyreğinde kârını geçen yılın aynı dönemine kıyasla üçe katladı.

Şirketin Temmuz-Eylül dönemine ait beklentilerin üzerindeki 2 milyar 380 milyon dolarlık kârının nedeni ise artan dijital reklam gelirleri.

Facebouk'un dijital reklam gelirleri bu dönemde yüzde 59 arttı.

Şirket, her gün 1 milyar 100 milyon kişinin de mobil cihazlardan sosyal medya platformuna girdiğini açıkladı. Bu rakam bir yıl önce 894 milyondu.

Sosyal medya devinin yılın üçüncü çeyreğinde dijital reklam gelirini artırarak kârını üçe katlamasına karşın madalyonun öteki yüzü yatırımcıları korkutuyor.

Facebook, haber akışında çıkan reklam sayısını azalacağını açıkladı. Bu da önümüzdeki iki yıl boyunca Facebook'un büyümesini yavaşlatacak.

Ancak Facebook, videoyu merkeze alarak kullanıcıların sitede geçirdiği süreyi uzatmayı ve böylece gelirlerini artırmayı amaçlıyor.

Dünya Reklamcılık Araştırma Merkezi (WARC) önümüzdeki yıl dünya çapında şirketlerin reklam harcamalarının bütçelerindeki payının yüzde 4,5'ten yüzde 4,2'ye düşeceğini açıkladı.

Piyasa araştırma şirketi eMarketer'e göre Facebook ve Google dünyanın en büyük iki reklam platformu.

Google'ı da bünyesinde barındıran Alphabet şirketi de bu yılın son çeyreğinde dijital reklam gelirinin yüzde 20 arttığını açıklamıştı.

Facebook ve Google, dijital reklam gelirini artırırken dünyanın büyük medya kuruluşları ise teker teker reklam gelirlerindeki azalma nedeniyle küçülmeye gideceklerini açıklıyor.

İngiliz Guardian gazetesi, Eylül ayında Facebook ve Google'ın reklam payının ABD'deki operasyonlarını zorlaştırdığını söyleyerek 140 kişilik dijital ekibini 100 kişiye indireceğini duyurmuştu.

ABD'nin önde gelen ekonomi ve finans gazetelerinden Wall Street Journal da reklam gelirlerindeki düşüş nedeniyle sayfa ve çalışan sayısını azaltacağını açıklamıştı.

Guardian ise Facebook'a ilginin artmasını Amerikan seçimlerine bağlıyor.

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, sosyal medya sitesinin siyasetle ilgili yeni bir tartışma platformuna dönüştüğünü söylemişti.