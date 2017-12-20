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Ekonomi

Dijital para birimleri danışmanlığı yapan şirketin hisseleri işleme kapatıldı

Şirketin hisse senetleri sadece bu ay yüzde 2 bin 700 değerlendi

20 Aralık 2017 04:22

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu dijital varlık yönetimi şirketi Crypto Company'nin hisselerini işleme kapattı.

SEC'den yapılan açıklamada, Crypto Company'nin hisse senetlerinin manipülatif işlemler dolayısıyla 4 Ocak 2018'e kadar işleme kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, dijital para birimlerine yönelik danışmanlık ve yatırım hizmeti sunan şirketin yatırımcılara sağladığı bilgilerin doğruluğu ve yeterliliği konusunda endişeler olduğu ifade edildi. Şirketin sadece bu ay yüzde 2 bin 700 değerlenen hisse senetleri, işleme kapanmadan önce 575 dolar civarında seyrediyordu.

Crypto Company, SEC'in kararından günler önce hisse senetlerini küçük ve orta ölçekli yatırımcılar için çekici hale getirmek amacıyla parçalama kararı almıştı.

 

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