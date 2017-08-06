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Dijital oyunları inceleyen BTK aileleri uyardı: Bazı oyunlar çocukları intihara sürükleyebilir

BTK'dan Evlerde “güvenli internet” özelliği kullanılsın önerisi

06 Ağustos 2017 15:13

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), şiddet içeren bilgisayar oyunlarının çocuk ve gençleri intihara sürükleyebildiğine dikkat çekerek aileleri uyardı.

BTK, şiddet içeren bilgisayar oyunlarının çocuk ve gençleri intihara sürükleyebildiğine dikkat çekerek, ailelerin de bilgisayar ve internet konusunda en az çocukları kadar bilgili olması gerektiğini vurguladı. Evlerde “güvenli internet” özelliğinin kullanılmasını öneren BTK, “Çocukların internet aktivitelerini yakından izleyin, internet kullanım sürelerini sınırlayın. Çocukları sosyal aktivitelere yönlendirin” dedi.

Gazete Habertürk'ten Deniz Çiçek'in haberine göre BTK, dijital oyunların etkilerini masaya yatırmak için ilgili kurumların katılımı ile iki ayrı etkinlik de düzenleyecek; konuyu tüm taraflarıyla masaya yatıracak. Bu kapsamda, Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve akademisyenlerin katılımıyla, ekim ayında “dijital oyunlar” ana temalı “Çocuk ve Bilgi Güvenliği” etkinliği gerçekleştirilecek.

 

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