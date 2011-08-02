-DİJİTAL OYUNLAR FEDERASYONU SEÇİMİNE DOĞRU ANKARA (A.A) - 02.08.2011 - Türkiye Dijital Oyunlar Federasyonu (TÜDOF) başkanlık seçimi için geri sayım başladı. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nde yarın yapılacak seçimle ilk başkanını belirleyecek olan TÜDOF, ülke genelindeki dijital oyunseverleri de bir çatı altında toplayacak. Trabzon Elektronik Sporlar Derneği Başkanı ve TÜDOF başkan adayı Haluk İskender, yarın yapılacak seçimle ilgili yaptığı açıklamada, ''2 yıllık altyapı çalışmaları sonrasında kuruluşunda aktif rol oynadığımız federasyonun geldiği noktadan gurur duyuyoruz'' dedi. TÜDOF altyapı hazırlıkları çerçevesinde Güney Kore, Almanya, Hollanda, İsviçre, Romanya ve Güney Afrika federasyonları ile fikir alışverişinde bulunduklarının altını çizen İskender, ''Türkiye'yi dünya dijital oyunlar liginde zirveye çıkaracak verileri elde ettik. Türkiye'de illerin nüfus yoğunluğuna göre yapılan araştırmalar neticesinde, ülkenin yüzde 75'ini kapsayan bir örgütlenme oluşturuldu. Federasyonun hukuki ve teknik altyapı çalışmalarını profesyonel ekibimizle sürdürmekteyiz. Federasyonun kurulduktan sonra 18 aylık faaliyet raporunu çıkararak, maliyet analizlerini tamamladık. Dünyada FIFA neyse, Türkiye'de TÜDOF o olacak'' diye konuştu. -DİJİTAL OYUN LİGİ KURULACAK- Türkiye dijital oyun ligi ve milli takım oluşturulacağını belirten Haluk İskender, dünyada yapılan oyun organizasyonlarının Türkiye'ye getirilmesi için gerekli altyapı hazırlıklarını tamamladıklarını vurguladı. Dijital oyunlarla ilgili farklı ülkelerden yaklaşık 5 bin sporcuyu tek bir organizasyon ile Türkiye'de ağırlayabileceklerinin altını çizen İskender, şöyle devam etti: ''Federasyon, ana işlevi dışında sosyal sorumluluk projelerinde de yer alacak. Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılabilecek ortak çalışma çerçevesinde, turnuvalarda kullanılan bilgisayarlardan teknoloji sınıfları oluşturmayı hedefliyoruz. Teknoloji sınıfları oluşturmak, sosyal sorumluluk projelerimizden sadece biri olarak ön plana çıkmaktadır. Ailelerin çocuklarını korkarak gönderdikleri internet kafelerle ilgili projelerimiz de var. 21. yüzyılın en büyük icadı olan interneti çocuklarımız etkin bir şekilde kullanamamaktadır. Ailelerin internet kafelere olan bakış açısını değiştireceğiz. Bu mekanları, internet ve bilgisayar eğitim merkezleri haline getirerek, spor ve sporcu ahlakını benimsemiş bireyler yetiştireceğiz.'' -''OYUNCU DEĞİL, OYUN KURUCU OLACAĞIZ''- Türkiye'nin son 10 yılda büyük bir ivme yakaladığını ve hemen hemen her alanda dünyada söz sahibi olmaya başladığını kaydeden İskender, ''Dünya dijital oyun liginin oyuncusu değil, oyun kurucusu olacağız. Türkiye'de birçok meslek örgütü birlik içinde hareket ederken, dijital oyunlar sektöründe büyük bir boşluk bulunuyor. İletişimci kimlikleriyle ayrı olan bu değerleri biraraya getirerek, 74 milyar dolarlık dünya pazarından büyük bir pay alabilecek oluşuma gidebileceğiz'' diyerek sözlerini tamamladı.