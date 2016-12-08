Dijital imza kampanyalarında kadınlar neden daha başarılı?

Dünyanın en büyük dijital imza kampanyası platformu Change.org, kadınların imza kampanyalarını sonuca ulaştırmada erkeklere göre daha başarılı olduğunu açıkladı.

Change.org'un araştırmasına göre, dijital imza kampanyalarını sıklıkla erkekler başlatsa da, kadınlar bu kampanyaları erkeklere oranla yüzde 14 daha fazla "kazanıyor".

150 milyona yakın insanın kullandığı Change.org, 10 binden fazla dijital imza toplanan kampanyalarda, resmi yanıt talep edebiliyor. 100 bini aşan imzalarda, kampanya meclis ve parlamento binalarında tartışılabiliyor ve karar çıkabiliyor.

Araştırmaya göre, kampanya başlatan erkekler, kadınlara göre yüzde 38 daha fazla. İmza platformu Change.org kullanıcılarının yüzde 57'sini ise kadınlar oluşturuyor.

İmzaların yüzde 70'i de kadınlardan geliyor.

Peki neden kadınlar bu kampanyaları kazanma konusunda erkeklere göre daha başarılı?

Change.org yöneticilerinden Jen Dulski'ye göre, bunun sebebi, kadınların "kişisel hikayeleri" başarılı bir şekilde anlatabilmesi ve sosyal ağlarıyla etkin bir şekilde etkileşim kurabilmesi:

"En başarılı imza kampanyaları, insanların belli konulara neden önem verdiğini en açık ve savunmasız haliyle anlatabildiği kampanyalar. Kadınlar, bu konuda başarılı.

"Eskiden sadece güçlü insanlar ve resmi olarak tanınmış siyasi gruplar karar vericilerle doğrudan çalışabiliyordu. Dijital platformlar, toplulukların birden fazla ses çıkarıyor olmanın gücüyle konuşabilmesini, çözümler için kendilerini temsil edebilmelerini sağladı. Bu, kadınlar için önemli bir dönüşüm."

Peki kadınlar, dijital kampanyalarını ayakta tutmak için engelleri nasıl aşmalı? Kampanyanın başarıya ulaşması için neler yapmalı?