T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Dijital imza kampanyalarında kadınlar neden daha başarılı?

Dijital imza kampanyası platformu Change.org, kadınların erkeklere oranla yüzde 14 daha fazla dijital imza kampanyasını başarıya ulaştırdığını açıkladı.

08 Aralık 2016 18:38

Dünyanın en büyük dijital imza kampanyası platformu Change.org, kadınların imza kampanyalarını sonuca ulaştırmada erkeklere göre daha başarılı olduğunu açıkladı.

Change.org'un araştırmasına göre, dijital imza kampanyalarını sıklıkla erkekler başlatsa da, kadınlar bu kampanyaları erkeklere oranla yüzde 14 daha fazla "kazanıyor".

150 milyona yakın insanın kullandığı Change.org, 10 binden fazla dijital imza toplanan kampanyalarda, resmi yanıt talep edebiliyor. 100 bini aşan imzalarda, kampanya meclis ve parlamento binalarında tartışılabiliyor ve karar çıkabiliyor.

Araştırmaya göre, kampanya başlatan erkekler, kadınlara göre yüzde 38 daha fazla. İmza platformu Change.org kullanıcılarının yüzde 57'sini ise kadınlar oluşturuyor.

İmzaların yüzde 70'i de kadınlardan geliyor.

Peki neden kadınlar bu kampanyaları kazanma konusunda erkeklere göre daha başarılı?

Change.org yöneticilerinden Jen Dulski'ye göre, bunun sebebi, kadınların "kişisel hikayeleri" başarılı bir şekilde anlatabilmesi ve sosyal ağlarıyla etkin bir şekilde etkileşim kurabilmesi:

"En başarılı imza kampanyaları, insanların belli konulara neden önem verdiğini en açık ve savunmasız haliyle anlatabildiği kampanyalar. Kadınlar, bu konuda başarılı.

"Eskiden sadece güçlü insanlar ve resmi olarak tanınmış siyasi gruplar karar vericilerle doğrudan çalışabiliyordu. Dijital platformlar, toplulukların birden fazla ses çıkarıyor olmanın gücüyle konuşabilmesini, çözümler için kendilerini temsil edebilmelerini sağladı. Bu, kadınlar için önemli bir dönüşüm."

Peki kadınlar, dijital kampanyalarını ayakta tutmak için engelleri nasıl aşmalı? Kampanyanın başarıya ulaşması için neler yapmalı?

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DijitalChangeJen DulskiKadınlarBuKampanyanın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24