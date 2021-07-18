Dijital anıtı paylaşarak "Bir gün burada adımın yazmasından korkuyorum" diyen Aysel Yaşar, 7 ay sonra eşi tarafından öldürüldü

Yozgat'ta Hacı Yaşar adlı uzman çavuş, öğretmen eşi Aysel Yaşar'ı tabancayla vurarak öldürdü. Öldürülen kadının, sosyal medya hesabından "Bir gün burada adımın yazmasından korkuyorum" yazarak, öldürülen kadınların isimlerinin yer aldığı dijital anıtı paylaştığı ortaya çıktı.

Bingöl'de görev yapan Yozgatlı uzman çavuş Hacı Yaşar, düğün yapmaya hazırlandığı ve yakın zamanda nikâh kıydıkları öğretmen eşi Aysel Yaşar ile dün gece buluştu. Hacı Yaşar ile Aysel Yaşar, kent merkezindeki alışveriş merkezi önünde otomobil içinde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Hacı Yaşar, tartışma sırasında tabancasını çıkarıp, Aysel Yaşar'ye ateş etti.

Hacı Yaşar, daha sonra aynı silahı başına dayayarak, ateşledi. Silah sesini duyanların haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Aysel Yaşar'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Aysel Yaşar'nin cansız bedeni, olay yerinde polisin yaptığı incelemenin ardından otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Ağır yaralanan Hacı Yaşar ise Yozgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hacı Yaşar'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Öte yandan Aysel Yaşar'nin, 3 Ocak'ta sosyal medya hesabından, öldürülen kadınların isimlerinin yer aldığı dijital anıtı paylaştığı ortaya çıktı.