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DİHA'ya 9'uncu kez erişim engeli

Daha önce 8 kere kapatılan internet sitesi gece saatlerinde tekrar kapatıldı

04 Eylül 2015 13:09

DİHA’nın internet sitesini 8 kez kapatan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, (TİB) gece saatlerinde "http://www.dihanews.info" adresini de erişime kapattı.

Daha önce de TSK’ye ait savaş uçaklarının 24 Temmuz günü Kandil’e yaptığı hava saldırısıyla eş zamanlı olarak 90’a yakın siteyle birlikte engellenen http://www.diclehaber.com’un ardından Dicle Haber Ajansı’nın yayına devam ettiği siteler arka arkaya engellenmişti.

DİHA, sırasıyla http://www.diclehaber.com, http://www.diclehaber.com.tr, wwww.dihanews.net, http://www.dihanews.com, http://www.diclenews.com, http://www.diclenews.org, http://www.diclehaber.info  vehttp://www.diclenews.info isimli adreslerini kapatan TİB, gece saatlerinde http://www.diclenews.info adresini de erişime engelledi.

 

90’dan fazla siteye engel

 

Türkiye’nin PKK’nın denetimindeki alanları bombalamasının ardından Türkiye’de yayın yapan birçok haber kaynağına erişim engeli getirilmişti.

TİB tarafından Fırat Haber Ajansı (ANF), Dicle Haber Ajansı (DİHA), Hawar Haber Ajansı (ANHA) Özgür Gündem gazetesi, Yüksekova Haber, Sendika.org, RojNews, Rudaw, BasNews’ün aralarında olduğu 90’a yakın internet sitelerine erişim engellendi.

Dicle Haber Ajansı’na buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

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