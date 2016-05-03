Hatay'da gözaltına alınan DİHA muhabirleri serbest bırakıldı

Hatay'da haber takibi yaptıkları sırada gözaltına alınan Dicle Haber Ajansı muhabiri Erdoğan Alayumat ile Ergin Çağlar serbest bırakıldı.

Hatay'ın Altınözü ilçesi Karbeyaz köyü sınırında haber takibi yaparken gözaltına alınan DİHA muhabirleri Erdoğan Alayumat ile Ergin Çağlar "Asker kaçağı" oldukları gerekçesi ile gözaltına alındığı belirtildi. Karbeyaz Jandarma Karakolu'nda yaklaşık iki saat gözaltında tutulan muhabirler ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

DİHA’nın internet sitesine de bugün 36. kez TİB tarafından erişim engellendi.